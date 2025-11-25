Trump se snaží uklidnit napjatou situaci mezi Japonskem a Čínou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Napětí mezi Japonskem a Čínou
Zdroj: ČT24

Americký prezident Donald Trump se prostřednictvím telefonátů s lídry obou asijských zemí pokouší udržet ekonomický smír s Pekingem a zároveň uklidnit spojence v Tokiu. Spor vyvolal výrok japonské premiérky Sanae Takaičiové, že útok na Tchaj-wan, který si Čína nárokuje, by její zemi ohrozil a mohl by vést k vojenské reakci. Čína odpověděla obchodními sankcemi, trvá na tom, aby Takaičiová výrok odvolala. Čínský vůdce Si Ťin-pching měl Trumpovi vysvětlit, proč je pro něj ostrov klíčový, šéf Bílého domu zase uvedl, že s ním hovořil o mnoha tématech včetně Ruska a Ukrajiny, sójových bobů a fentanylu, o ostrově se ale nezmínil.

Výběr redakce

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

15:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

10:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

před 2 hhodinami
Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

16:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami
HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

13:43Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

09:11Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump se snaží uklidnit napjatou situaci mezi Japonskem a Čínou

Americký prezident Donald Trump se prostřednictvím telefonátů s lídry obou asijských zemí pokouší udržet ekonomický smír s Pekingem a zároveň uklidnit spojence v Tokiu. Spor vyvolal výrok japonské premiérky Sanae Takaičiové, že útok na Tchaj-wan, který si Čína nárokuje, by její zemi ohrozil a mohl by vést k vojenské reakci. Čína odpověděla obchodními sankcemi, trvá na tom, aby Takaičiová výrok odvolala. Čínský vůdce Si Ťin-pching měl Trumpovi vysvětlit, proč je pro něj ostrov klíčový, šéf Bílého domu zase uvedl, že s ním hovořil o mnoha tématech včetně Ruska a Ukrajiny, sójových bobů a fentanylu, o ostrově se ale nezmínil.
před 1 hhodinou

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý řekl, že je připraven se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem projednat citlivé body amerického návrhu k ukončení rusko-ukrajinské války. Tohoto jednání by se podle Zelenského měli účastnit i Evropané. Trump prohlásil, že zbývá už jen několik bodů, na nichž není shoda. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu, a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřená v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou polských občanů uzavřené v Německu s odůvodněním, že polské právo nepovoluje sňatek osob stejného pohlaví. Tuzemské úřady říkají, že pro Česko se nic nemění. Právníci ale jednotní nejsou.
10:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

Francouzská policie v úterý zadržela další čtyři lidi podezřelé z loupeže šperků z pařížského muzea Louvre. Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová podle agentury AFP informovala, že jde o dvě ženy a dva muže ve věku 31 až 40 let. Všichni pocházejí z Paříže. Šperky se zatím stále nepodařilo nalézt.
16:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Čečensko zakázalo mužské prvky v ženské módě

Čečensko zakázalo ženské oblečení s „mužskými prvky“ s odvoláním na tamní tradice. Zákaz následuje těsně po dalším omezení, které ženám zakazuje vycházet ven bez šátku na hlavě. Pozorovatelé spojují tato opatření s politickou kontrolou pod režimem čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Kritici tvrdí, že jde primárně o kontrolu, ne o tradici, místo toho volají po intenzivnějším prosazování práv žen, píše Rádio Svobodná Evropa s odvoláním na pobočku pro severní Kavkaz.
před 6 hhodinami

Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

Pentagon oznámil, že vyšetřuje demokratického senátora Marka Kellyho, kapitána amerického námořnictva ve výslužbě, kvůli možné výzvě ke vzpouře. Ministerstvo obrany naznačilo, že by ho mohlo povolat zpět do aktivní služby, aby čelil vojenskému soudu nebo správnímu trestu. Spolu s dalšími pěti demokratickými zákonodárci totiž natočili video, v němž vyzvali vojáky a zpravodajce, aby odmítli nezákonné rozkazy. O případu informují četná americká média.
před 7 hhodinami

Rumunsko kvůli dronům vyslalo šest stíhaček, Moldavsko evakuovalo vesnici

Rumunsko vyslalo stíhací letouny poté, co drony narušily vzdušný prostor země poblíž hranic s Ukrajinou. Rumunský ministr obrany Ionut Mosteanu to označil za ruskou provokaci. Moldavská policie zase evakuovala vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam dron narazil do jednoho z domů. Do Moldavska proniklo dohromady šest dronů.
11:03Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“

Ukrajina během noci na úterý opět čelila rozsáhlému ruskému útoku podniknutému za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě byly slyšet výbuchy, v obytných budovách o deseti a 22 podlažích vypukly požáry, píší média. V ukrajinské metropoli přišlo o život nejméně sedm lidí a další utrpěli zranění, informovaly ukrajinské úřady.
04:55Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...