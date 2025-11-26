Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Tchaj-wan chce pro příští roky rozšířit stávající obranný rozpočet o 40 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 833 miliard korun). Podle agentury AFP to oznámil tchajwanský prezident Laj Čching-te, podle kterého je to snaha ochránit ostrov před možnou čínskou invazí. Čína mezitím podle agentury Reuters varovala, že rozdrtí „jakékoli snahy o zahraniční vměšování“. Peking považuje demokratický Tchaj-wan za svou „vzbouřenou provincii“.

Laj varoval, že Peking se snaží demokratický Tchaj-wan proměnit v čínský Tchaj-wan. Rovněž podle Reuters řekl, že čínský model jedné země a dvou systémů Tchaj-wan odmítá přijmout. Zmíněný model Peking navrhl pro sjednocení komunistické pevninské Číny s demokratickými systémy na Tchaj-wanu, v Hongkongu a Macau. Obhájci lidských práv nicméně upozorňují na to, že po sjednocení s Hongkongem a Macaem čínské úřady autonomní výsady omezují.

Trump se snaží uklidnit napjatou situaci mezi Japonskem a Čínou
Americký prezident Donald Trump se setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji (30. října 2025)

Tchaj-wan v uplynulých letech z obav před čínskou invazí navýšil výdaje na armádu. Spojené státy, které jsou hlavním spojencem Tchaj-peje, nyní pod prezidentem Donaldem Trumpem vyzvaly ostrov, aby na svou obranu vynakládal více prostředků, uvedla AFP.

Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že chce rozsáhle investovat do protivzdušné obrany, střel a dronů. Ministerstvo rovněž sdělilo, že zvláštní rozpočtové výdaje jsou určeny pro roky 2026 až 2033.

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu
Japonská premiérka Sanae Takaičiová

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Čína tiše pracuje na ovládnutí Tchaj-wanu. Využívá i „kyberarmádu“
Lidé v Pekingu sledují čínské manévry u Tchaj-wanu v říjnu 2024

Výběr redakce

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

před 1 hhodinou
Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

před 10 hhodinami
Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump tvrdí, že Rusko souhlasí s ústupky

Prezident Spojených států Donald Trump tvrdí, že Rusko souhlasilo s některými ústupky v americko-ruském plánu pro zastavení ruské války na Ukrajině. Podrobnosti ale nesdělil. Trump už tak prý netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem. Moskva ale dává opakovaně najevo, že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
01:39Aktualizovánopřed 21 mminutami

Dobrovolníci z libanonské charity shání léky pro potřebné

Charita Roye Tohmého v Libanonu bojuje s chudobou a pomáhá v zemi se vším, na co tamní úřady samy nestačí. Potřebným například poskytuje bezplatné služby praktického lékaře. Její dobrovolníci zřídili vlastní charitativní kliniku a do země rovněž přivážejí léky od dárců ze zahraničí – často se jedná už o načatá balení. S povděkem si i pro ně přicházejí lidé, kteří ještě před pár lety žili na podobné úrovni jako průměrní Východoevropané. Poslední ranou v řadě krizí byla pro Libanon válka proti Izraeli, do které celou zemi svou agresí zatáhlo šíitské hnutí Hizballáh. Konflikt skončil v roce 2024 křehkým příměřím.
před 41 mminutami

Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády

Tchaj-wan chce pro příští roky rozšířit stávající obranný rozpočet o 40 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 833 miliard korun). Podle agentury AFP to oznámil tchajwanský prezident Laj Čching-te, podle kterého je to snaha ochránit ostrov před možnou čínskou invazí. Čína mezitím podle agentury Reuters varovala, že rozdrtí „jakékoli snahy o zahraniční vměšování“. Peking považuje demokratický Tchaj-wan za svou „vzbouřenou provincii“.
před 59 mminutami

Indie tiše hromadí síly u své „Achillovy paty“

Indie zdvojnásobila bezpečnostní opatření v oblasti Siligurského koridoru, který je považován za její „Achillovu patu“, a hromadí síly podél východní hranice. Nové Dillí tak reaguje na vojenské aktivity Číny a Bangladéše a sbližování Dháky s Islámábádem i Pekingem. Zájem o zajištění strategické oblasti ještě vzrostl po nedávném výbuchu v Dillí.
před 1 hhodinou

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují

Nigérie hlásí už třetí hromadný únos tamních křesťanů během uplynulých dnů. Naposledy neznámí ozbrojenci odvlekli jedenáct lidí na severozápadě země. Největší napětí panuje kolem stále neúspěšného pátrání po 250 žácích a učitelích unesených během minulého týdne. Pozitivní zprávou je, že v úterý se domů vrátilo 24 studentek. Nigerijský prezident Bola Tinubu jednal v pondělí o situaci s veliteli federálních bezpečnostních složek. Ikemesit Effiong, partner v bezpečnostní agentuře SBM Itelligence Consultancy, přiblížil, že pachatelé takového násilí čelí jen velmi malým následkům, takže mnozí z nich jsou významně povzbuzováni k tomu, aby v daných aktivitách pokračovali.
před 1 hhodinou

Francie zadržela a obvinila tři lidi ze špionáže pro Rusko

Francouzské úřady zadržely a obvinily tři osoby z hospodářské špionáže ve prospěch Moskvy a z vměšování se do vnitřních záležitostí. Případ souvisí mimo jiné s proruskými plakáty na Vítězném oblouku a se sdružením SOS Donbass. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na pařížskou prokuraturu.
před 2 hhodinami

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý řekl, že je připraven se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem projednat citlivé body amerického návrhu k ukončení rusko-ukrajinské války. Tohoto jednání by se podle Zelenského měli účastnit i Evropané. Trump prohlásil, že zbývá už jen několik bodů, na nichž není shoda. Analytici upozorňují, že Moskvě nestačí nejen v Ženevě revidovaná, ale ani původní, silně proruská verze plánu, a že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Trump se snaží uklidnit napjatou situaci mezi Japonskem a Čínou

Americký prezident Donald Trump se prostřednictvím telefonátů s lídry obou asijských zemí pokouší udržet ekonomický smír s Pekingem a zároveň uklidnit spojence v Tokiu. Spor vyvolal výrok japonské premiérky Sanae Takaičiové, že útok na Tchaj-wan, který si Čína nárokuje, by její zemi ohrozil a mohl by vést k vojenské reakci. Čína odpověděla obchodními sankcemi, trvá na tom, aby Takaičiová výrok odvolala. Čínský vůdce Si Ťin-pching měl Trumpovi vysvětlit, proč je pro něj ostrov klíčový, šéf Bílého domu zase uvedl, že s ním hovořil o mnoha tématech včetně Ruska a Ukrajiny, sójových bobů a fentanylu, o ostrově se ale nezmínil.
před 9 hhodinami
Načítání...