Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech

Ponižující zacházení s dětmi v ústavní péči zjistil v několika dětských domovech a výchovných ústavech zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm. Šlo o facky, klečení u zdi či výhrůžky. V některých případech podal Schorm trestní oznámení na zaměstnance ústavů.
„Stále existují místa, pro která jsou fyzické tresty poměrně běžný výchovný prostředek. Navštívili jsme zařízení, kde děti musely za trest klečet. Setkali jsme se s vyhrožováním, křikem i fackami ze strany zaměstnanců. V několika případech jsem proto musel informovat OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) a zřizovatele daného zařízení. V závažnějších situacích jsem již podal trestní oznámení,“ uvedl Schorm.
Šetření Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana zatím nejsou dokončená. Jakmile budou hotová, úřad je zveřejní.
Děti umisťované do ústavní péče si s sebou nezřídka přinášejí těžké, či dokonce traumatizující životní zkušenosti, podotkl zástupce ombudsmana. Péče o takové děti může být velmi náročná, dodal. „Přesto nelze akceptovat, aby se jim místo bezpečného prostředí dostávalo dalšího zraňujícího jednání. Navíc ze strany těch, kdo by jim měli poskytovat pomoc a podporu. Děti si pak v sobě důsledky v podobě úzkostí, deprese, agresivity nebo třeba sociální izolace mohou nést až do konce svého života,“ uvedl Schorm.
Vzhledem ke zjištěním se Schorm zaměří na toto téma i v příštím roce. Současně připomněl, že parlament letos v souladu s Úmluvou o právech dítěte jakékoli takové trestání dětí vyloučil i v rodinném prostředí, a to změnou občanského zákoníku. Řadu let je nepřipouští ani školský zákon či zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.