Rajchl má situaci kolem střetu zájmů za „šarádu“. Farský a Hulicius mluví o zdržování


35 minut
Události, komentáře: Cesta k nové vládě
„Šaráda kolem střetu zájmů“ je jen odsouvání celého jmenování vlády, prohlásil člen sněmovního zahraničního výboru Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD). Náměstek ministra zahraničí v demisi Eduard Hulicius (KDU-ČSL) uvedl, že oznámení o řešení střetu zájmů „nás všechny zdržuje, abychom se mohli odebrat do opoziční činnosti, případně do koaliční vládní odpovědnosti“. Europoslanec Jan Farský (STAN) míní, že Babiš prý nechce převzít vládní odpovědnost a oddaluje své jmenování. Do debaty v Událostech, komentářích byli pozváni také zástupci hnutí ANO, účast odmítli. Pořad moderoval Daniel Takáč.

V českobudějovickém zastupitelstvu odchází z ODS za Kubou většina členů

před 8 mminutami
Kvůli komentářům o vraždě dvou lidí prověřovala Turka policie, píše iRozhlas

před 57 mminutami
Záplavy a sesuvy půdy si na Sumatře a Srí Lance vyžádaly více než tisíc obětí

05:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Národní galerie vystavuje restaurovanou Madonu z Havraně

před 2 hhodinami
Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři

před 3 hhodinami
Trump zpochybnil řádnost sčítání voleb v Hondurasu

před 3 hhodinami
Reportéři ČT sledovali možné dopady podpory a propagace komunismu

před 3 hhodinami
Trump změnil přístup USA k západní hemisféře a obnovil logiku Monroeovy doktríny

před 4 hhodinami

Případů žloutenky typu A je v Česku nejvíce od roku 1984

Lékaři letos evidují už 2880 případů žloutenky typu A, což je dvacetkrát více než loni a nejvíc od roku 1984. Zemřelo 31 lidí, loni dva, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Nejvíce nakažených, více než čtyřicet procent z celkového počtu, je v Praze. Za poslední týden jich v metropoli přibylo téměř padesát. Následují Středočeský a Moravskoslezský kraj.
09:27Aktualizovánopřed 3 mminutami

Reportéři ČT sledovali možné dopady podpory a propagace komunismu

Od začátku ledna 2026 bude nově možné trestat podporu a propagaci komunismu. Hrozit za ni bude jeden až pět let vězení. Novelizovaný trestní zákon totiž komunismus výslovně uvádí vedle nacismu jako hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Bude to poprvé od roku 1989, kdy trestní zákon takto konkrétní zmínku o komunismu obsahuje. Pořad Reportéři ČT sledoval, na koho a jak nové znění legislativy může dopadnout.
před 3 hhodinami

Do hnutí hejtmana Kuby odchází téměř všichni jihočeští zastupitelé za ODS

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází třicet jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, uvedl Kuba. V krajských volbách na jihu Čech získala ODS nadpoloviční většinu z 55 zastupitelů a vládla bez koaličních partnerů.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Právní spory ohrožují termín dostavby metra D

Rozepře mezi stavebními firmami zpožďují stavbu linky metra D. Jde o úsek se čtyřmi budoucími stanicemi, počínaje Olbrachtovou. Celou složitou záležitostí se zabývají soudy i antimonopolní úřad, kvůli čemuž může trvat ještě roky, než se zmiňovaný úsek vůbec začne stavět. Ani definitivní rozhodnutí Krajského soudu ve věci ale nebude znamenat zelenou. Může totiž dojít ke zrušení celé zakázky a tendr by se rozjel znovu.
před 11 hhodinami

Kdo nebude práci ministra zvládat, z vlády odejde, říká Havlíček

Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček v Interview ČT24 hovořil o vznikající vládě a prioritách vlády v energetice. „Hnutí ANO udělá všechno pro to, aby jednotliví ministři svou práci zvládli. Pokud to někdo zvládat nebude, tak z vlády odejde,“ uvedl. „Nestrkáme hlavu do písku, ale kdo je bez viny, ať hodí kamenem. (...) Nejsme ze situace s Filipem Turkem (Motoristé sobě) nadšení, ale ctíme pravidla vznikající koalice,“ dodal. V rozhovoru s moderátorkou Terezou Řezníčkovou také uvedl, že si je vědom možného sporu s Bruselem ohledně cen emisních povolenek.
před 12 hhodinami
