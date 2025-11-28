Zemědělský fond přeruší dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připraven pozastavit vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, pokud se vlastník holdingu a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stane premiérem a nadále bude ve střetu zájmů. Řekl to generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Případné pozastavení by podle něj trvalo do doby, než by si byl SZIF jistý, že poskytnutí dotací není v rozporu se zákonem.

V tuto chvíli by se případné pozastavení týkalo třeba kompenzací za hospodaření v místech, kde je horší kvalita půdy, takzvané ANC, uvedl Dlouhý. V první fázi by firmy z holdingu Agrofert podle něj nedostaly zhruba sto milionů korun.

Prezident Petr Pavel avizoval, že jestli Babiš veřejně nevysvětlí, jak svůj střet zájmů vyřeší, premiérem ho nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, vysvětlení slíbil už dřív těsně před svým jmenováním. Na dotazy poslanců, jak bude při řešení střetu zájmů postupovat, Babiš odmítl odpovídat na mimořádné schůzi sněmovny ve čtvrtek 27. listopadu.

„Z preventivních důvodů bychom administraci u případně dotčených žádostí pozastavili až do doby, kdy bychom měli nějaké větší ujištění, že bychom neposkytovali dotace někomu, kdo by mohl být teoreticky ve střetu zájmů,“ předeslal Dlouhý. „Ale v tuto chvíli nic nepozastavujeme, tu situaci samozřejmě monitorujeme a chceme jenom preventivně postupovat tak, aby žádná ze stran s tím do budoucna neměla žádné problémy,“ doplnil.

Poslanci se sešli na mimořádné schůzi. Řešení střetu zájmů Babiš neoznámil
Mimořádné jednání sněmovny na téma řešení střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše

Server iROZHLAS.cz informoval o tom, že společnosti Lipra Pork, SPV Pelhřimov, Agro Rozsochy, Vodňanská drůbež a Sady CZ z holdingu Agrofert prohrály spory, které u soudu vedly s ministerstvem zemědělství (MZe) nebo SZIF kvůli nepřiznaným dotacím. V roce 2019 SZIF preventivně pozastavil projekty, na které Agrofert žádal peníze. Týkalo se to 28 projektů za asi 580 milionů korun. Agrofert se ve všech případech bránil u soudu.

„Státní zemědělský intervenční fond nakonec ve všech sporech uspěl,“ řekla serveru mluvčí fondu Eva Čespiva. Také MZe bylo podle serveru úspěšné. „Všechny doposud projednané žaloby byly zamítnuty, respektive byly zamítnuty kasační stížnosti proti rozsudkům Městského soudu v Praze,“ uvedl mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

Soud zamítl žalobu Kosteleckých uzenin, Babiš dle něj byl ve střetu zájmů
Masokombinát Kostelecké uzeniny

Výběr redakce

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

10:01AktualizovánoPrávě teď
Neřekl bych, že jsme v zásadním rozporu, sdělil Tejc po jednání s Pavlem

Neřekl bych, že jsme v zásadním rozporu, sdělil Tejc po jednání s Pavlem

12:02Aktualizovánopřed 6 mminutami
Neviděl jsem žádný zádrhel, řekl Vojtěch po jednání s Pavlem

Neviděl jsem žádný zádrhel, řekl Vojtěch po jednání s Pavlem

11:01Aktualizovánopřed 34 mminutami
Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

13:07Aktualizovánopřed 54 mminutami
Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

08:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno

před 2 hhodinami
Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijal první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Jako první na Pražský hrad zamířil nominant hnutí ANO na ministra školství Robert Plaga, který by tento post zastával již podruhé. Po jednání řekl, že bylo velmi věcné a má z něj dobrý pocit. Věří, že by se ministrem školství mohl stát. „Myslím, že v řadě věcí jsme se shodli,“ dodal.
10:01AktualizovánoPrávě teď

Neřekl bych, že jsme v zásadním rozporu, sdělil Tejc po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijal první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Patřil mezi ně i nominant ANO na ministra spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten po jednání s prezidentem označil za priority například svobodu slova či boj proti násilné trestné činnosti. Debata s hlavou státu podle něho byla velmi otevřená a přátelská „Neřekl bych, že jsme v nějakém zásadním rozporu,“ dodal.
12:02Aktualizovánopřed 6 mminutami

Neviděl jsem žádný zádrhel, řekl Vojtěch po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pátek přijal první tři kandidáty na ministry rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů. Na Hrad dorazil také možný budoucí šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který již v minulosti v čele tohoto ministerstva stál. Vojtěch jednání s hlavou státu hodnotil kladně. „Neviděl jsem tam žádný zádrhel,“ dodal s tím, že s prezidentem sdíleli prakticky stoprocentně pohled na problémy resortu.
11:01Aktualizovánopřed 34 mminutami

Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

ODS opouští první jihočeský hejtman a bývalý poslanec Jan Zahradník. Ve straně byl od roku 1991. Prohlásil, že nesouhlasí s tím, kam strana v posledních letech ideologicky směřuje. Zahradník, který je krajským zastupitelem, se přidá k novému hnutí současného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který odchod z ODS oznámil ve čtvrtek.
13:07Aktualizovánopřed 54 mminutami

Zemědělský fond přeruší dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připraven pozastavit vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, pokud se vlastník holdingu a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stane premiérem a nadále bude ve střetu zájmů. Řekl to generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Případné pozastavení by podle něj trvalo do doby, než by si byl SZIF jistý, že poskytnutí dotací není v rozporu se zákonem.
před 1 hhodinou

Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). O změnách informoval předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.
10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
před 3 hhodinami

Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
před 3 hhodinami
Načítání...