Města plánují na příští rok deficitní rozpočty, realita může být jiná

Města po celém Česku schvalují návrhy rozpočtů pro příští rok. I tentokrát mají ta největší v plánu hospodařit většinou se schodky. U Prahy a všech sedmadvaceti statutárních měst je schválený nebo navržený deficit dohromady přes 21 miliard korun. Realita se proti schválenému rozpočtu u měst často dost liší. Radnice tak třeba peníze neutratí a končí v plusu nebo na nule. Za přebytky na účtech je opakovaně kritizuje ministerstvo financí.
V Praze a Brně schválili v uplynulých dnech rozpočty s miliardovými schodky. V Olomouci ho projednali v pátek a i tam počítají s deficitem, který dosáhne téměř půl miliardy.
Olomouc hodlá chybějící peníze v rozpočtu na příští rok pokrýt přebytky z loňska a úvěrem ve výši 450 milionů. Ten chce následně splatit z dotací. Postavit plánuje třeba nový pavilon v zoo nebo malý hokejový stadion.
Novou sportovní halu chystá i Plzeň, na stovky milionů pak vyjde proměna chátrajícího kulturního domu Peklo ve zlatou moderní kostku. Výdaje přesáhnou podle schváleného rozpočtu příjmy o 2,7 miliardy korun. Město je pokryje z úspor.
Teplice a Frýdek-Místek, dvě podobně velká města se zhruba padesáti tisíci obyvateli, už mají rozpočty pro příští rok schválené a obě hodlají hospodařit s deficitem.
Teplické zastupitelstvo schválilo návrh, který počítá se ztrátou 681 milionů. Investovat chce do městské policie nebo aquacentra. Největší chystanou investicí města je však nákup nových trolejbusů. Za sedmnáct nových strojů chce radnice zaplatit 210 milionů.
Ve Frýdku-Místku je jedním z největších projektů nová sportovní hala, která vyjde na 110 milionů. Hotová by měla být za rok. Z rozpočtu s deficitem bezmála 400 milionů pak chce město třeba také zasíťovat a spojit s městem pozemky, na kterých bude pečovatelské centrum nebo nové byty.
Města plánují schodky, ale hospodaří vyrovnaně či přebytkově
Se schodkem počítá v příštím roce většina krajských měst. Největší schodek má Brno, skoro čtyři a půl miliardy. Praha, Ostrava a Plzeň mají schodek přibližně 2,7 miliardy, skoro miliardový deficit schválili zastupitelé Ústí nad Labem a Liberce. Naopak Pardubice počítají s vyrovnaným hospodařením.
Deficitní rozpočty plánují i menší statutární města. Kladno chce svoje příjmy přesáhnout skoro o miliardu a půl. Schodky přes čtyři sta milionů už odhlasovali zastupitelé v Mostě a Opavě.
Realita se proti schválenému rozpočtu u měst často dost liší. Radnice mnohdy peníze neutratí a končí v plusu nebo na nule. Třeba na letošek si navrhly schodky v celkové výši skoro sto miliard. Na konci října ale byly jejich zůstatky kladné, skoro devatenáct miliard. Při odečtení dat z Prahy se pak většina obcí pohybuje blízko hranice vyrovnaného hospodaření.
Kritika ministerstva financí
Rozpočty měst dlouhodobě kritizuje ministerstvo financí. Úřad poukazuje na to, že starostové často počítají s nereálnými, příliš vysokými investičními výdaji. Ve výsledku tak samosprávám na účtech zbývají nevyužité peníze.
„Problém je v tom, že se podstřelují daňové příjmy z rozpočtového určení daní a dále jsou špatně v některých případech rozpočtovány investice, kdy obce ale i kraje do rozpočtu zařazují plnou výši víceletých projektů, aniž by byla reálná šance na jejich čerpání,“ komentuje příčiny přebytků ředitel odboru financování územních rozpočtů na ministerstvu Miroslav Matej.
„Rozpočty navržené na příští rok jsou takové opatrnější. Z té příjmové stránky – uvidíme, co bude dělat ekonomika. Z té výdajové jsou napnuté na maximum, mnohdy se zapojují i naspořené peníze z minulých období,“ uvedla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
Do plánování obcí promlouvají také místní volby, které se konají právě příští rok. Radnice budou chtít dokončit dosud chystané projekty. Resort financí očekává, že hospodaření samospráv přesto skončí za rok s vysokými přebytky.