Samosprávy mají na účtech opět výrazné přebytky

Praha i přes investice do vnějšího okruhu a stavby metra D hospodařila s přebytkem. Podobně jsou na tom i další města, obce i kraje. Dohromady na jejich finančních kontech za rok 2024 přibylo více než padesát miliard korun. Vyplývá to ze souhrnných čísel, která má Česká televize k dispozici. Někteří politici volají po změně rozdělování peněz mezi státní rozpočet a samosprávy.

Podle ministerstva financí Praze leželo na účtech skoro 170 miliard korun. Aby zůstatky začala snižovat, potřebovala by podle resortu proinvestovat mezi 55 až 70 miliardami korun ročně.

„My jsme za loňský rok proinvestovali přes 24 miliard, takže ta částka není malá. Náš problém je ten, že máme rozjeto, dokonce zahájeno akce za násobek toho, co je k dispozici,“ řekl pražský radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání Zdeněk Kovářík (ODS).

„Já mám pocit, že v Praze se trošičku sedí na penězích, já rozumím, že je to něco i jiného než ty menší obce,“ míní místopředseda sněmovního hospodářského výboru Patrik Nacher (ANO).

„Ani při kumulaci obou velkých infrastrukturních projektů, a to dokončení vnějšího okruhu Prahy i metra D, není (Praha) schopna proinvestovat víc než těch padesát šedesát miliard korun ročně,“ dodal ředitel odboru financování územních rozpočtů ministerstva financí Miroslav Matej.

„Momentálně máme vyražené všechny mezistaniční úseky. Aktuálně ražby probíhají pouze ve stanicích, to znamená Pankrác D a Olbrachtova,“ přiblížil vedoucí odboru komunikace pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

„Tady je třeba změnit přístup státu, to znamená více posílit třeba státní rozpočet právě na úkor měst, obcí a krajů,“ míní místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09). „Obce hospodaří poměrně odpovědně. To, že se připravují třeba na některé větší akce nebo na předfinancování některých dotací, je poměrně standardem,“ uvedl předseda poslaneckého klubu hnutí STAN Josef Cogan.

„Byla tam dlouhodobá nejistota města a obcí, jaké budou mít příjmy, tak se lehce zastavila investiční činnost. V roce 2024 se už zase investice měst a obcí rozjíždí,“ sdělila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

„I ty problémy jsou spojeny se zpackanou digitalizací, kdy stavební řízení a ty věci nešly zahájit tak, jak by obce chtěly, takže z toho vyplývá, že nějaké ty přebytky mají,“ míní místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Překlenout potíže s digitálním stavebním řízením má nové datové rozhraní. Kompletní a otestovaný nový systém by měl být hotový do roku 2028.