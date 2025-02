Důchodový účet zůstává v minusu, deficit se ale snižuje

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Důchodový účet zůstává v hlubokém minusu. Vláda si loni musela na penze seniorů půjčit přes padesát miliard. I přesto jde o 22 miliard lepší výsledek než v roce předchozím. Podle kabinetu je postupné snižování i zásluhou opatření, která včetně zpomalení růstu penzí prosadila vládní většina. Opozice je vůči změnám kritická. Systém bude ztrátový i letos.

Kabinet si na důchody bude muset letos půjčit podle odhadu ministerstva financí třináct miliard korun. „Na letošní rok by se částka, která by se týkala čistě jen důchodů, které má pod sebou ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení, mohla dostat na deficit těsně nad deset miliard korun. To znamená, že kroky, které jsme udělali v rámci změn v důchodovém systému, je už možné vidět nyní,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Což není ale vůbec nic pozitivního, protože velké množství důchodců se kvůli tomu muselo obrátit na sociální systém. Museli požádat o příspěvek na bydlení. Takže nešlo to z jedné kapsy, šlo to z kapsy druhé,“ namítá místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Koaliční i opoziční politici si netroufají odhadovat, zda se predikce ministerstva financí ohledně letošního zadlužení ve výši třinácti miliard na důchody naplní. Reálná data jsou ale známa už za leden. V prvním měsíci letošního roku je důchodový účet ztrátový, schodek činí přes pět miliard. Třináct miliard, které podle odhadu budou na důchody chybět letos, by každopádně bylo o téměř čtyřicet miliard méně než loni. „Vyšší příjmy generují vyšší odvody, to znamená máme zhruba o pět miliard větší příjmy, a proto je deficit takto příznivý,“ vysvětluje místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09). Vláda mluví o pozitivním dopadu reforem Za menším zadlužením státu vidí vládní většina i opatření, která se jí provedla prosadit. „Jsou to změny ve valorizacích důchodů,“ upřesnil Michael Kohajda z KDU-ČSL. „Kdybychom změny nedělali, tak v letošním roce by deficit byl zhruba sedmdesát miliard a ve výhledu dalších tří až pěti let by nás čekal deficit ještě vyšší,“ dodává předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Pomoc snižovat deficit má právě i penzijní reforma. I když její zásadní opatření mají přinést úspory až v budoucnu, koalice odhaduje, že část úprav už se projeví na výši deficitu letos. „Je aspoň vidět, že to není jenom o tom, že se zvýší do budoucna věk odchodu do důchodu, že jsou tam jednotlivé prvky, které se propíší,“ uvedl Jiří Havránek z ODS. Rovněž podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka byla penzijní reforma pozitivním krokem. „Česká republika bude čelit stárnutí populace, proto je velmi dobré, že se podařilo i za účasti Pirátů schválit důchodovou reformu,“ poznamenává. Soustřeďte se na hospodářský růst, radí opozice Opoziční strany nesouhlasí. Vláda by se podle nich měla více soustředit na podporu hospodářského růstu. „Když by byl růst ekonomiky alespoň dvě procenta a bojovali bychom důsledně se šedou ekonomikou, nepotřebujeme dělat tyto asociální kroky,“ míní Alena Schillerová. „Když jsme tady měli hospodářský růst na úrovni čtyř až pěti procent meziročně, tak důchodový účet byl v přebytku osmnáct až dvacet miliard,“ upozorňuje rovněž Jan Hrnčíř z SPD.

