Průměrný důchod přesáhne od příštího roku 21 tisíc korun

Od ledna stoupnou starobní důchody v průměru o 358 korun měsíčně. Po této pravidelné, zákonem dané valorizaci přesáhne průměrný důchod 21 tisíc korun, bude tak činit zhruba 43 procent průměrné hrubé mzdy. Zvýšeny budou zároveň i invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. S novým rokem platí rovněž další změny, například lidé v náročných profesích mohou odejít do důchodu dříve. Změní se i podmínky pro pracující seniory.

Sama vláda připouští, že reálná hodnota průměrného důchodu kvůli inflaci příští rok mírně poklesne, a to o šest desetin procenta. Stát zároveň nezvýší všechny penze stejně, minimální garantovaný růst je 260 korun.

Čím vyšší důchod nyní lidé pobírají, o to více se jim – nominálně – od ledna zvýší. Například člověk s penzí šestnáct tisíc měsíčně dostane od ledna přidáno 330 korun. Ten, kdo nyní dostává důchod 22 tisíc, pak dostane přidáno 366 korun.

Většina důchodců obdrží valorizační oznámení běžnou listovní zásilkou na svou adresu evidovanou Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Majitelům datových schránek pro fyzické osoby bude valorizační oznámení zasláno jako příloha datové zprávy. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o něj žádat, uvedla správa spolu s dalšími podrobnostmi.

Jak vidí zvýšení důchodů koalice

Vyšší nárůst důchodů – tedy přesahující schválených 358 korun měsíčně u průměrného důchodu – si podle koaličních politiků nemůže zadlužený státní rozpočet nyní dovolit. „Pokud inflace bude nízká a pokud důchody tímto způsobem porostou, tak to nezhorší situaci našich seniorů,“ soudí místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Místopředseda poslaneckého klubu STAN Viktor Vojtko dodává: „I když ta částka samozřejmě není úplně velká, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že je to pro všechny důchodce, je to každý měsíc a je to od toho každého měsíce napořád.“