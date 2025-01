Pracující senioři musí o odpuštění odvodů požádat sami

Podle šéfa České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Františka Boháčka zaměstnanci a zaměstnankyně se starobním důchodem mohou třeba napsat žádost zaměstnavateli s textem „Žádám o slevu na pojistném pro pracující důchodce“. K tomu by měli doložit buď čestné prohlášení o pobírání starobní penze, nebo potvrzení od sociální správy o vyplácení důchodu. Pokud lidé požádají o odpuštění odvodů v lednu, budou mít víc peněz už v lednové výplatě. Když to udělají později, o odpuštěnou částku za předchozí období nepřijdou. Mohou pak požádat sociální správu o vrácení přeplatku. Musí pak úřadu doložit potvrzení o výdělku, upřesnil šéf ČSSZ.

Resort: Je to motivace k práci

Odpuštění důchodových odvodů nahrazuje dosavadní mírné zvyšování starobní penze za odpracovanou dobu navíc. Za 360 dnů to bylo o 0,4 procenta. Podle ministerstva by s novým opatřením penzistům a penzistkám s výdělkem dvacet tisíc korun hrubého mohlo nově měsíčně zůstat 1300 korun navíc, ročně 15 600. U mzdy či platu 40 tisíc korun by to měsíčně bylo 2600 korun a za rok 31 200, uvedlo tiskové oddělení úřadu.

Výpadek příjmů státu z důchodových odvodů by podle odhadů mohl činit asi čtyři miliardy ročně. Podle vedení resortu vyšší výdělek díky odpuštění pojistného bude ale motivovat víc lidí k tomu, aby pracovali i v důchodu, pokud budou chtít a moci. Stát by tak získal peníze z daní.