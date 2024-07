K úpravám rozpočtového určení daní má výtky i část koalice

„Snížil se jim podíl v rámci daně z přidané hodnoty. Chtěli bychom, aby se to i v budoucnosti změnilo a bylo to na té výši, jakou měli,“ uvedla místopředsedkyně poslanců ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Podíl krajů na sdílených daních zřejmě do tří let vzroste o jedenáct miliard

Může za to jeden detail v projednávané předloze – pro účely rozdělování peněz ze sdílených daní obcím se má nově vycházet z registru osob, místo dat statistického úřadu. Podle menších obcí změna zvýhodní největší města. „Je to spravedlivější, je to přesnější datová základna. My jsme v tom zákonu nic nezměnili, jenom používáme přesnější data. A každý by měl přivítat, že data, která používá stát, jsou přesnější a více odpovídají realitě,“ míní Stanjura.

„Některým by se snížil příjem až o deset procent, což by pro ně mohlo mít takové následky, že by to už nezvládly vůbec ufinancovat a mohlo by dojít také ke slučování obcí,“ vyjádřila se Mračková Vildumetzová.