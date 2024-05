Obce jsou proti změnám v rozdělování peněz z daní. Obávají se, že přijdou o miliardy

Podle Sdružení místních samospráv úprava rozdělení peněz ze sdílených daní připraví o část příjmů 5800 obcí. „Změna by připravila naprostou většinu menších a středních obcí a měst v součtu o 3,5 miliardy korun ve prospěch největších měst,“ uvedla předsedkyně sdružení Eliška Olšáková. Sdružení místních samospráv zastřešuje 2500 měst a obcí, často těch menších. Za problematický považuje nový způsob výpočtu příjmů pro jednotlivé obce. Při něm se zohlední jako dosud počet obyvatel, nikoli však podle údajů Českého statistického úřadu, nýbrž podle údajů v Registru obyvatel.

Podíl krajů na sdílených daních zřejmě do tří let vzroste o jedenáct miliard

Novela, kterou ministerstvo financí připravilo, ovšem naopak vyhovuje většině krajů. Podle návrhu, který úspěšně prošel vládou, se má v příštích třech letech postupně zvýšit podíl krajů na inkasu sdílených daní z 9,76 na 10,26 procenta. Roční příjmy krajů by tedy měly v součtu vzrůst o jedenáct miliard korun. Ruku v ruce s tím přestane stát posílat každoroční příspěvky určené na údržbu silnic nižších tříd, které kraje spravují.

Přepočítávat se budou podíly jednotlivých krajů každoročně. Dosud byly stanoveny pevně, pravidla jsou stará téměř dvacet let. Největší podíl připadá na Středočeský kraj – necelých patnáct procent částky – a nejmenší (3,2 procenta) na Prahu. Nově by se měl podíl stanovit každý rok, a to podle počtu obyvatel, délky silnic II. a III. třídy, které kraje spravují, podle počtu výjezdových základen zdravotnické záchranné služby nebo počtu žáků středních škol. Vliv má například i rozloha kraje. Proti mnoha kritériím se Praha při projednávání vymezovala, protože třeba rozpočítávání podle rozlohy ji zásadně znevýhodňuje.

Ani mezi hejtmany nemá ovšem novela zcela jednomyslnou podporu. Většina krajů je pro, ale Ústecký a Moravskoslezský kraj mají výhrady, a stejně tak hlavní město Praha, jejíž primátor je rovněž členem rady Asociace krajů. Výhrady se týkají hlavně toho, že se má změnit výpočet, kterým se peníze mezi jednotlivé regiony rozdělí. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) dal najevo nespokojenost s tím, že jedním z parametrů má být délka silnic, ale nezohlední se jejich šířka, to podle něj jeho kraj znevýhodňuje, protože se stará o mnoho čtyřproudových komunikací. Praha se dokonce obává, že o peníze přijde.