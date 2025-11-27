Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

Poslanci se ve čtvrtek v podvečer sešli kvůli možnému budoucímu střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili zákonodárci sněmovní menšiny ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Na úvod schůze dostal s přednostním právem slovo sám Babiš. Předpokládá se, že poslanecké jednání závěr v podobě usnesení nepřinese.
Návrh na svolání mimořádné schůze podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání je jich třeba čtyřicet. Babiš by měl dostat podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert vyřešit.
Šéf ANO v úvodu řekl, že schůzi pokládá za zbytečnou, a to kvůli dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Ten možného budoucího premiéra žádá o vysvětlení řešení střetu zájmů veřejnosti. Avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Ve středu prezident sdělil, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení.
Předseda hnutí ANO již dříve poznamenal, že jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním. Nebylo by podle něho logické, aby činil nevratné kroky, pokud nebude mít jistotu jmenování.
Střet zájmů má pravděpodobný budoucí premiér Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, avšak podle ústavního právníka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřeje Preusse se prezident s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil.
„Třicet let budované dítě,“ řekl Babiš o Agrofertu
Předseda ANO během svého vystoupení v dolní komoře mluvil také o „antibabišismu“, urážkách a dehonestaci, kterým prý čelí. „Říkáte, že jsem starý estébák nebo hochštapler, a očekáváte, že my s vámi budeme spolupracovat?“ dotázal se Babiš ve svém projevu.
Rozhodnutí ministerstva zemědělství vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly na dotacích v době, když byl Babiš ve vládě, označil předseda ANO za politické.
Agrofert podle Babiše státu nic nedluží, naopak pomáhá. Předseda ANO si v košíku k řečnickému pultu přinesl i knihu o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let.
Sněmovní menšina by mohla schůzi nechat svolat znovu
Poslanci se sešli v 18:00 a očekává se, že jednání potrvá tři hodiny. Pravděpodobně je vyplní vystoupení řečníků s přednostním právem a dolní komora se nedostane ani k hlasování o návrhu programu. Schůze by pak byla přerušena patrně bez určení termínu, kdy by měla pokračovat. Z nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů ovšem zaznívá, že zákonodárci se k ní do konce volebního období nevrátí.
Sněmovní menšina ve čtvrtek nicméně avizovala, že pokud Babiš řešení střetu zájmů nevysvětlí, mohla by nechat svolat mimořádnou schůzi znovu. „Pokud nás Andrej Babiš dneska (ve čtvrtek) bude unavovat svými řečmi a žvásty a kecy, tak my jsme připraveni svolat další mimořádnou schůzi, protože toto je věc veřejná. Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha,“ prohlásil ještě před konáním čtvrteční schůze ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Opětovné svolání schůze by případně podpořil i končící šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Stejně by se k situaci postavili také Starostové. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Zuny by Babiš nemusel sdělovat podrobnosti. Věří ovšem, že řešení alespoň nastíní. Pokud bude tři hodiny „vyprávět pohádky“, nezbude nám nic jiného než schůzi svolat znovu, doplnil Zuna.
„Pokud to Andrej Babiš dnes (ve čtvrtek) veřejnosti nepředstaví na půdě Poslanecké sněmovny, tak já to pokládám za tak důležitou věc, že případně svoláme další mimořádnou schůzi,“ uvedl ve čtvrtek po poledni končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) před schůzí řekl, že Babiš dosud nebyl schopen vysvětlit, jaké kroky podnikne, aby neporušoval zákon a neohrožoval peníze z Evropské unie. Ročně může být podle končícího premiéra kvůli Babišovu osobnímu prospěchu ohroženo až 60 miliard korun, které každoročně přitečou z EU do Česka.