Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů


27. 11. 2025Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k možnému budoucímu střetu zájmů Andreje Babiše (ANO)
Zdroj: ČT24

Poslanci se ve čtvrtek v podvečer sešli kvůli možnému budoucímu střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili zákonodárci sněmovní menšiny ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Na úvod schůze dostal s přednostním právem slovo sám Babiš. Předpokládá se, že poslanecké jednání závěr v podobě usnesení nepřinese.

Návrh na svolání mimořádné schůze podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání je jich třeba čtyřicet. Babiš by měl dostat podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert vyřešit.

Šéf ANO v úvodu řekl, že schůzi pokládá za zbytečnou, a to kvůli dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Ten možného budoucího premiéra žádá o vysvětlení řešení střetu zájmů veřejnosti. Avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Ve středu prezident sdělil, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení.

Předseda hnutí ANO již dříve poznamenal, že jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním. Nebylo by podle něho logické, aby činil nevratné kroky, pokud nebude mít jistotu jmenování.

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů
Prezident Petr Pavel

Střet zájmů má pravděpodobný budoucí premiér Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, avšak podle ústavního právníka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřeje Preusse se prezident s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil.

„Třicet let budované dítě,“ řekl Babiš o Agrofertu

Předseda ANO během svého vystoupení v dolní komoře mluvil také o „antibabišismu“, urážkách a dehonestaci, kterým prý čelí. „Říkáte, že jsem starý estébák nebo hochštapler, a očekáváte, že my s vámi budeme spolupracovat?“ dotázal se Babiš ve svém projevu.

Rozhodnutí ministerstva zemědělství vymáhat po Agrofertu 5,1 miliardy korun, které firmy z této skupiny načerpaly na dotacích v době, když byl Babiš ve vládě, označil předseda ANO za politické.

Agrofert podle Babiše státu nic nedluží, naopak pomáhá. Předseda ANO si v košíku k řečnickému pultu přinesl i knihu o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let.

Resort bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy, řekl Výborný
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL)

Sněmovní menšina by mohla schůzi nechat svolat znovu

Poslanci se sešli v 18:00 a očekává se, že jednání potrvá tři hodiny. Pravděpodobně je vyplní vystoupení řečníků s přednostním právem a dolní komora se nedostane ani k hlasování o návrhu programu. Schůze by pak byla přerušena patrně bez určení termínu, kdy by měla pokračovat. Z nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů ovšem zaznívá, že zákonodárci se k ní do konce volebního období nevrátí.

Sněmovní menšina ve čtvrtek nicméně avizovala, že pokud Babiš řešení střetu zájmů nevysvětlí, mohla by nechat svolat mimořádnou schůzi znovu. „Pokud nás Andrej Babiš dneska (ve čtvrtek) bude unavovat svými řečmi a žvásty a kecy, tak my jsme připraveni svolat další mimořádnou schůzi, protože toto je věc veřejná. Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha,“ prohlásil ještě před konáním čtvrteční schůze ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).

Od Babiše chceme slyšet, jak potenciální střet zájmů vyřeší, řekl Haas
Karel Haas (ODS)

Opětovné svolání schůze by případně podpořil i končící šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Stejně by se k situaci postavili také Starostové. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Zuny by Babiš nemusel sdělovat podrobnosti. Věří ovšem, že řešení alespoň nastíní. Pokud bude tři hodiny „vyprávět pohádky“, nezbude nám nic jiného než schůzi svolat znovu, doplnil Zuna.

„Pokud to Andrej Babiš dnes (ve čtvrtek) veřejnosti nepředstaví na půdě Poslanecké sněmovny, tak já to pokládám za tak důležitou věc, že případně svoláme další mimořádnou schůzi,“ uvedl ve čtvrtek po poledni končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) před schůzí řekl, že Babiš dosud nebyl schopen vysvětlit, jaké kroky podnikne, aby neporušoval zákon a neohrožoval peníze z Evropské unie. Ročně může být podle končícího premiéra kvůli Babišovu osobnímu prospěchu ohroženo až 60 miliard korun, které každoročně přitečou z EU do Česka.

Výběr redakce

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

před 12 mminutami
Předávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

18:30Aktualizovánopřed 17 mminutami
Poslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

18:01Aktualizovánopřed 30 mminutami
Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

10:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

před 1 hhodinou
Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

před 1 hhodinou
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

15:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

13:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Ostravský obvod zvažuje zákrok proti aktivistům bránícím demolici na Bedřišce

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě v příštím týdnu požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů v bývalé hornické kolonii Bedřiška. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního domu určeného ke stržení v aktuální demoliční vlně. Starosta obvodu Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že aktivisté jednají protiprávně a zatím nereagují na výzvy k opuštění objektu.
před 12 mminutami

ŽivěPředávají se ceny Křišťálová Lupa 2025, uspěl i web ČT24

Probíhá slavnostní vyhlášení výsledků ankety Křišťálová Lupa 2025 – Cena českého internetu, která oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby tuzemského internetu za rok 2025. Letos je to jubilejní dvacátý ročník ankety.
18:30Aktualizovánopřed 17 mminutami

ŽivěPoslanci se mimořádně sešli kvůli Babišovu střetu zájmů

Poslanci se ve čtvrtek v podvečer sešli kvůli možnému budoucímu střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili zákonodárci sněmovní menšiny ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Na úvod schůze dostal s přednostním právem slovo sám Babiš. Předpokládá se, že poslanecké jednání závěr v podobě usnesení nepřinese.
18:01Aktualizovánopřed 30 mminutami

Na pomoci Ukrajině Česko vydělalo skoro 13 miliard korun, říká končící premiér

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) po čtvrtečním jednání vlády uvedl, že Česko vydalo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy korun, zatímco na příjmech získalo 104 miliard korun. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.
před 1 hhodinou

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí

Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS, uvedl ve čtvrtek na sociálních sítích. Svůj odchod odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, sdělil ČTK. To vznikne nejprve na jihu Čech, ale hejtman nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt.
před 1 hhodinou

ČSSZ varuje před falešnými kontrolory

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varovala před podvodnými telefonáty či návštěvami falešných pracovníků soukromých firem, kteří z pověření úřadu nabízejí kontrolu odpracovaných let a pomoc s výpočtem důchodu. Firmy si na takové činnosti nenajímá. Do domácností neposílá ani své zaměstnance, při telefonním hovoru pak nikdy nevyžadují osobní či finanční údaje. Úřad vyzval k obezřetnosti.
před 4 hhodinami

Třetina Čechů velmi často pracuje i ve volnu, ukázal výzkum

Téměř třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu, řeší hlavně e-maily, zprávy a telefonáty, ukázal výzkum týmu IRTIS z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ten zároveň potvrdil, že čím víc se práce přesouvá do večerů a víkendů, tím hůř lidé regenerují. V dlouhodobém horizontu se tak zvyšuje riziko stresu, únavy a vyhoření.
před 4 hhodinami

Transatlantické fórum bude bez českých poslanců, končící koalice protestuje

Hnutí STAN kritizuje, že sněmovna nevyšle v rámci delegace do Parlamentního shromáždění NATO své zástupce na Transatlantické fórum. Česko bude chybět na místě, kde se tvoří bezpečnostní architektura pro příští rok, řekl předseda STAN Vít Rakušan s tím, že to bude poprvé od roku 1999. Rozhodnutí organizačního výboru dolní komory vadí i dalším stranám končící koalice. Škrty v zahraničních cestách zdůvodňuje šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) úsporami.
12:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...