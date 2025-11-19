Od Babiše chceme slyšet, jak potenciální střet zájmů vyřeší, řekl Haas


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24
28 minut
Interview ČT24: Karel Haas (ODS)
Zdroj: ČT24

Budoucí opozice nechala kvůli možnému střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který je pravděpodobným příštím premiérem, svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Na ní chtějí zástupci končící vlády od Babiše slyšet: „Já vyřeším potenciální střet zájmů tímto způsobem,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem znovuzvolený poslanec Karel Haas (ODS). „Je to veřejný závazek osoby, která plánuje být premiérem této země,“ doplnil. Sám by prý na schůzi rád shrnul české a evropské právo, které se střetu zájmů týká.

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš
Vedení hnutí ANO po jednání koaliční rady

