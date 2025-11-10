Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice o první firmu. Obvinění z korupce a z praní špinavých peněz čelí Pragoperun FNM, která nemocnici prala prádlo, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Kriminalisté v případu úplatků od nemocničních dodavatelů i nadále stíhají osmnáct lidí včetně někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského.

„Minulý týden Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila jednu právnickou osobu z trestného činu korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti,“ sdělila serveru mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokar.

„Mohu potvrdit, že mému klientovi – firmě Pragoperun FNM – bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Tato trestní věc souvisí s předchozím obviněním fyzické osoby. Jako právnická osoba nebudeme proti tomu usnesení podávat stížnost,“ řekl advokát Daniel Volák, který v kauze od února hájí majitele firmy Františka Vaňka.

Policisté kvůli motolské kauze zasahovali na několika místech
Ilustrační snímek

Společnost Pragoperun FNM měla s Motolem smlouvu na snížení energetické náročnosti při praní a čištění prádla. Desetiletý kontrakt zněl na 157 milionů korun. Podle kriminalistů Budinský nakázal Vaňkovi, aby Ludvíkovi přinesl milionový úplatek v hotovosti.

Stíháno je osmnáct lidí

Vyšetřovatelé tvrdí, že se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen úklidové služby, ale i stavební zakázky či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Osmnáctka stíhaných lidí čelí obvinění z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů EU.

Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta už propuštěn z vazby, a to v srpnu.

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby
Miloslav Ludvík

Výběr redakce

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

před 30 mminutami
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

před 43 mminutami
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

12:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

08:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud propustil Sarkozyho z vězení

Soud propustil Sarkozyho z vězení

13:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Nová Huť propustí asi 250 lidí

Nová Huť propustí asi 250 lidí

před 3 hhodinami
Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

09:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice o první firmu. Obvinění z korupce a z praní špinavých peněz čelí Pragoperun FNM, která nemocnici prala prádlo, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Kriminalisté v případu úplatků od nemocničních dodavatelů i nadále stíhají osmnáct lidí včetně někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského.
před 30 mminutami

Nová zelená úsporám uzavírá příjem žádostí o dotace

Program Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, dočasně uzavírá příjem žádostí o dotace. Důvodem je velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro tento rok. Již podané žádosti pokračují bez omezení. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. Letos se příjem žádostí spustil dvacátého února a měl původně trvat přesně rok.
před 2 hhodinami

Rusko uložilo Češce v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní úlohu federálního úřadu pro vyšetřování nejzávažnější kriminality. Podle tvrzení ruského soudu Češka působila u ukrajinské dronové jednotky.
před 3 hhodinami

Nová Huť propustí asi 250 lidí

Společnost Nová Huť (dříve Liberty Ostrava) propustí asi 250 lidí, řekl ČT generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Podle odborového předáka Petra Slaniny může nastat problém, protože huť přijde o experty z údržby, kteří znají specifická zařízení. Hromadné propouštění už firma nahlásila úřadu práce.
před 3 hhodinami

Hlubuček podle bývalého ředitele DPP nebyl členem zločinecké skupiny

Bývalý ekonomický ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín viněný v kauze Dozimetr v pondělí u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z firmy nelegálně vyvádět peníze. Obžalovaného někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) však za člena této skupiny nepovažoval. Augustín začal spolupracovat s policií a státní zástupce ještě před zahájením hlavního líčení jeho obžalobu v případu rozsáhlé korupce v DPP stáhl.
před 4 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali volbu nového šéfa sněmovny

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o volbě předsedy Poslanecké sněmovny, sundání ukrajinské vlajky z budovy dolní komory nebo zastoupení mladé generace v politice. Pořad se věnoval také plánu odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska či sporům o název stanice Olbrachtova připravované linky pražského metra D. Diskuse se účastnili jazykovědec Karel Oliva, někdejší politik Jiří Dolejš, spisovatelka Markéta Lukášková, novinář Dalibor Balšínek a komentátor Petros Michopulos. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 7 hhodinami

Demografové upozorňují na další citelný propad porodnosti

Tuzemská společnost se co do své velikosti a síly neobnovuje. K několika letům klesající porodnosti a plodnosti přibyl nyní i propad salda migrace, kdy se víc lidí ze země vystěhovalo, než kolik se do ní přistěhovalo. Tématu příčin, dopadů a řešení demografického regresu se věnuje nová epizoda pořadu ekonomické publicistiky ČT Bilance s podtitulem Proč se nerodí děti.
před 9 hhodinami

Žen v armádě přibývá

Do armády vstupuje stále víc žen. Momentálně tvoří už patnáct procent vojska. Podíl tak převyšuje průměr zemí NATO. V nejvyšších armádních pozicích ale stále dominují muži. V české armádě je nyní přes čtyři tisíce vojákyň. Od roku 2023 zhruba o čtyři sta víc. Momentálně nejvyšší hodnost v armádě, kterou zastávají ženy, je plukovnice. Generálskou hodnost měly v historii jen dvě ženy – první byla v roce 2017 Lenka Šmerdová.
před 9 hhodinami
Načítání...