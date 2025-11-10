Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice o první firmu. Obvinění z korupce a z praní špinavých peněz čelí Pragoperun FNM, která nemocnici prala prádlo, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Kriminalisté v případu úplatků od nemocničních dodavatelů i nadále stíhají osmnáct lidí včetně někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského.
„Minulý týden Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila jednu právnickou osobu z trestného činu korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti,“ sdělila serveru mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokar.
„Mohu potvrdit, že mému klientovi – firmě Pragoperun FNM – bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Tato trestní věc souvisí s předchozím obviněním fyzické osoby. Jako právnická osoba nebudeme proti tomu usnesení podávat stížnost,“ řekl advokát Daniel Volák, který v kauze od února hájí majitele firmy Františka Vaňka.
Společnost Pragoperun FNM měla s Motolem smlouvu na snížení energetické náročnosti při praní a čištění prádla. Desetiletý kontrakt zněl na 157 milionů korun. Podle kriminalistů Budinský nakázal Vaňkovi, aby Ludvíkovi přinesl milionový úplatek v hotovosti.
Stíháno je osmnáct lidí
Vyšetřovatelé tvrdí, že se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen úklidové služby, ale i stavební zakázky či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.
Osmnáctka stíhaných lidí čelí obvinění z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů EU.
Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta už propuštěn z vazby, a to v srpnu.