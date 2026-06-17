Riskantní chování dětí a mladistvých na železnici vede k nehodám

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O letních prázdninách přibývá na železnici nehod, při kterých bývají oběťmi děti a mladiství. Mnohdy riskují v kolejišti nebo lezou na vagony, při čemž hrozí kromě pádu i popálení od drátů. „Ten výboj přeskočí i na několik desítek centimetrů a vemte si, že v normální zásuvce máte 240 voltů, a tady je 25 tisíc voltů,“ vysvětluje Jan Bret ze Správy železnic. Mladí často riskují kvůli fotce, ale rizikového chování se dopouštějí i starší věkové kategorie. Loni za celý rok řešila drážní inspekce přes tisíc mimořádných událostí, lidí pod osmnáct let zahynulo třináct.