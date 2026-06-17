Stovky automatů po celé zemi. Policie obvinila 15 lidí kvůli nelegálnímu hazardu

Policie ve spolupráci s celní správou obvinila patnáct lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než dvě stovky nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. O akci Blackjack informovala policie a ředitelství cel ve středu v tiskové zprávě.
„Skupina měla podle vyšetřovatelů fungovat organizovaně s jasně rozdělenými rolemi, propracovaným systémem řízení i sofistikovanou komunikací. Provoz automatů měl být schováván přes firmy, které měly sloužit hlavně k zakrytí toho, kdo celý systém skutečně řídí,“ stojí v tiskové zprávě.
Po hlavním organizátorovi policisté pátrali po celé Evropě. „Policisté po muži pátrali téměř rok po celé Evropě, protože se nezdržoval na území České republiky. Obvinění měli pod jeho vedením páchat trestnou činnost jako členové organizované zločinecké skupiny,“ uvedla policie.