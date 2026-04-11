Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
O zapsání na seznam vyloučených osob si hráč může podat žádost sám, pokud například cítí, že nad sebou ztrácí kontrolu. „Průměrně do rejstříku přibývá 2300 nepovinně zanesených měsíčně,“ sdělila České televizi mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
Od července 2024 je proces zapsání se do rejstříku snadnější, hráči mohou využít jako prostředníka také samotné provozovatele hazardu. „Takovou možnost už uplatnilo 46 960 osob. Ostatní způsoby zápisu, tedy přes formulář ministerstva, poštou, datovou schránkou nebo přímo na úřadě, volilo 17 388 lidí,“ popisuje Pavlasová. V registru je na vlastní žádost už více než 64 tisíc lidí.
Odepsat se je možné nejdříve po jednom roce. „Výmaz z rejstříku byl proveden zhruba u osmi procent dobrovolně zapsaných osob. To znamená, že 92 procent osob se z rejstříku nenechá vymazat, a to ani po uplynutí ochranné lhůty jednoho roku,“ dodala Pavlasová.
Hráče může ministerstvo financí na seznam zapsat nuceně. K 1. březnu bylo na seznamu celkem 235 471 jmen zapsaných dobrovolně i nedobrovolně.
Tlačítko paniky funguje hlavně on-line
Hráči mají další možnost, jak se mohou z vlastní vůle vyhnout hazardním hrám. Jejich provozovatelé musí od července 2024 nabízet použití tlačítka paniky, které zablokuje přístup na dva dny. Nástroj ochrany, který má pomoci při pocitu ztráty kontroly a rizika velké ztráty peněz, využilo od zavedení přes 100 tisíc lidí. Téměř polovina z nich opakovaně.
Podle adiktologa Viktora Mravčíka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jde o užitečný prostředek v boji se závislostí na hazardu.
„Umožňuje to velmi nízkoprahové a impulzivně motivované vyloučení. Poskytne hráči čas na to, rozmyslet si další postup, zjistit si víc informací, vyhledat odbornou pomoc nebo se z hraní sebevyloučit na delší dobu,“ míní Mravčík.
„Tlačítko využije impulzivitu, která jinak působí proti hráčům a zvyšuje rizikovost hazardního hraní. Impuls se využije ve prospěch hráče a dá mu prostor, aby situaci mohl nějak řešit,“ dodal akademik.
Takzvaný panic button v roce 2026 dosud využilo 24 tisíc lidí. Valná většina, 92 procent z nich, ho využila v on-line prostředí, kde tlačítko musí být pro hráče viditelné a rychle přístupné. V kamenných pobočkách, tedy hernách a kasinech, je odloučení možné přes speciální terminály.
Češi loni v hazardních hrách poprvé vsadili více než bilion korun. Oproti roku 2024 vzrostl objem vkladů o 8,8 procenta, jak vyplývá z dat Finanční správy.