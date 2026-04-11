Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.

O zapsání na seznam vyloučených osob si hráč může podat žádost sám, pokud například cítí, že nad sebou ztrácí kontrolu. „Průměrně do rejstříku přibývá 2300 nepovinně zanesených měsíčně,“ sdělila České televizi mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.

Od července 2024 je proces zapsání se do rejstříku snadnější, hráči mohou využít jako prostředníka také samotné provozovatele hazardu. „Takovou možnost už uplatnilo 46 960 osob. Ostatní způsoby zápisu, tedy přes formulář ministerstva, poštou, datovou schránkou nebo přímo na úřadě, volilo 17 388 lidí,“ popisuje Pavlasová. V registru je na vlastní žádost už více než 64 tisíc lidí.

Měst omezujících hazard přibývá. Češi přesto loni prosázeli bilion korun
Kasino. Ilustrační snímek

Odepsat se je možné nejdříve po jednom roce. „Výmaz z rejstříku byl proveden zhruba u osmi procent dobrovolně zapsaných osob. To znamená, že 92 procent osob se z rejstříku nenechá vymazat, a to ani po uplynutí ochranné lhůty jednoho roku,“ dodala Pavlasová.

Hráče může ministerstvo financí na seznam zapsat nuceně. K 1. březnu bylo na seznamu celkem 235 471 jmen zapsaných dobrovolně i nedobrovolně.

Tlačítko paniky funguje hlavně on-line

Hráči mají další možnost, jak se mohou z vlastní vůle vyhnout hazardním hrám. Jejich provozovatelé musí od července 2024 nabízet použití tlačítka paniky, které zablokuje přístup na dva dny. Nástroj ochrany, který má pomoci při pocitu ztráty kontroly a rizika velké ztráty peněz, využilo od zavedení přes 100 tisíc lidí. Téměř polovina z nich opakovaně.

Podle adiktologa Viktora Mravčíka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze jde o užitečný prostředek v boji se závislostí na hazardu.

Pražská hazardní vyhláška před ÚS obstála, regulace není v celém městě stejná
Ilustrační foto

„Umožňuje to velmi nízkoprahové a impulzivně motivované vyloučení. Poskytne hráči čas na to, rozmyslet si další postup, zjistit si víc informací, vyhledat odbornou pomoc nebo se z hraní sebevyloučit na delší dobu,“ míní Mravčík.

„Tlačítko využije impulzivitu, která jinak působí proti hráčům a zvyšuje rizikovost hazardního hraní. Impuls se využije ve prospěch hráče a dá mu prostor, aby situaci mohl nějak řešit,“ dodal akademik.

Takzvaný panic button v roce 2026 dosud využilo 24 tisíc lidí. Valná většina, 92 procent z nich, ho využila v on-line prostředí, kde tlačítko musí být pro hráče viditelné a rychle přístupné. V kamenných pobočkách, tedy hernách a kasinech, je odloučení možné přes speciální terminály.

Češi loni v hazardních hrách poprvé vsadili více než bilion korun. Oproti roku 2024 vzrostl objem vkladů o 8,8 procenta, jak vyplývá z dat Finanční správy.

Výběr redakce

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

před 38 mminutami
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

před 1 hhodinou
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

před 2 hhodinami
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

před 2 hhodinami
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

před 12 hhodinami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
před 38 mminutami

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 2 hhodinami

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 2 hhodinami

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
před 12 hhodinami

Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.
před 15 hhodinami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy pro sobotu, neděli a pondělí. Nafta zdraží o 70 haléřů na 45,90 koruny za litr, benzin o 18 haléřů na 41,95 koruny za litr. V pátek nafta na čerpacích stanicích podle předchozího rozhodnutí kabinetu výrazně zlevnila. Na mnohých místech ji prodejci nabízeli za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...