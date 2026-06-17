Silničáři otevřeli úsek dálnice D49 mezi Martinicemi a Fryštákem


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Silničáři ve středu otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Martinicemi dlouhý asi 9,8 kilometru. Práce na stavbě D49 opakovaně zdržely námitky a žaloby ekologických aktivistů.

Zprovoznění dalšího úseku dálnice oznámilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na sociální síti. Náklady na vybudování, které bylo třeba oproti původní smlouvě valorizovat, zatím oficiálně nezveřejnilo.

„Dnes jsme získali všechna potřebná povolení, abychom mohli otevřít celou D49 z Hulína do Fryštáku. A nečekali jsme ani minutu a otevřeli ji. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,3 km téhle dálnice,“ uvedlo ve středu ŘSD. Slavnostní zprovoznění stavby dálnice mezi Martinicemi a Fryštákem plánují silničáři na sobotu 20. června.

Zpoždění kvůli žalobě

Vybudování úseku mezi Hulínem a Martinicemi přišlo zhruba na 6,5 miliardy korun bez DPH. Navazující úsek dálnice do Fryštáku původně ŘSD plánovalo zprovoznit loni. Kvůli žalobě Dětí Země a následným rozhodnutím soudu a ministerstva dopravy přišlo ŘSD o stavební povolení na některé objekty dálnice, mezi nimi napojení u Fryštáku, ale i protihlukové stěny nebo odlučovače ropných látek. Znovu jej získalo letos v březnu.

Povolení vydal Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Z jeho rozhodnutí vyplývá, že úřad vyloučil odkladný účinek odvolání, přičemž argumentuje naléhavým veřejným zájmem.

Umožnilo to opětovné zahájení prací. Platnost stavebního povolení však napadl spolek Egeria a žádá jeho zrušení. Zároveň usiluje o předběžné opatření, kterým by byla stavba dálnice pozastavena do rozhodnutí olomoucké pobočky ostravského krajského soudu. Ve věci by soud měl rozhodovat v těchto dnech.

Lidé v Martinicích hodiny blokovali dopravu. Žádají dostavbu dálnice D49
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Stavbu dálnice mezi Hulínem a Fryštákem zahájilo ŘSD v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v roce 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologických organizací, které proti stavbě dálnice podávají žaloby opakovaně.

Budování dálnice obnovili silničáři v roce 2021. Odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Po dostavbě dalších částí dálnice v budoucnu propojí střední a východní Moravu se západním Slovenskem.

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