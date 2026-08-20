Lotyšsko: Dron sestřelený nad naším územím byl ukrajinský, zřejmě ho vychýlilo Rusko

Dron, který 14. srpna sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska italská stíhačka, byl ukrajinského původu, uvedly lotyšské ozbrojené síly. Dodaly, že z dráhy ho pravděpodobně vychýlilo Rusko. Šlo o jeden z řady incidentů, kdy se ruská válka proti Ukrajině přelévá do sousedních zemí.
Italská stíhačka umístěná v Pobaltí sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, členské země NATO a Evropské unie, během ukrajinských útoků na ruské přístavy, uvedla Severoatlantická aliance. Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga.
Lotyšské ozbrojené síly nyní uvedly, že stroj byl ukrajinský a že vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení. Odmítly poskytnout jakékoli další podrobnosti o dronu.
Útočné ukrajinské drony letící na cíle v Rusku se v minulých měsících několikrát odchýlily z trasy a vlétly do vzdušného prostoru pobaltských zemí, Polska či Finska.
Podle Kyjeva za to nese vinu Rusko kvůli využívání takzvaných systémů elektronického boje, jde tedy o následek rušení či falšování vysílaných signálů. Rovněž pobaltské země i Polsko uvádějí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko. Moskva tvrdí, že pobaltské státy tajně umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor k útokům na cíle v Rusku, což pobaltské státy i Ukrajina odmítají.
Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti Aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států.
Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní je to protivzdušná obrana. Tato změna začala platit od srpna, napsal zpravodajský portál lsm.lv.