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Lotyšsko: Dron sestřelený nad naším územím byl ukrajinský, zřejmě ho vychýlilo Rusko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dron, který 14. srpna sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska italská stíhačka, byl ukrajinského původu, uvedly lotyšské ozbrojené síly. Dodaly, že z dráhy ho pravděpodobně vychýlilo Rusko. Šlo o jeden z řady incidentů, kdy se ruská válka proti Ukrajině přelévá do sousedních zemí.

Italská stíhačka umístěná v Pobaltí sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, členské země NATO a Evropské unie, během ukrajinských útoků na ruské přístavy, uvedla Severoatlantická aliance. Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga.

Lotyšské ozbrojené síly nyní uvedly, že stroj byl ukrajinský a že vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení. Odmítly poskytnout jakékoli další podrobnosti o dronu.

Útočné ukrajinské drony letící na cíle v Rusku se v minulých měsících několikrát odchýlily z trasy a vlétly do vzdušného prostoru pobaltských zemí, Polska či Finska.

Podle Kyjeva za to nese vinu Rusko kvůli využívání takzvaných systémů elektronického boje, jde tedy o následek rušení či falšování vysílaných signálů. Rovněž pobaltské země i Polsko uvádějí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko. Moskva tvrdí, že pobaltské státy tajně umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor k útokům na cíle v Rusku, což pobaltské státy i Ukrajina odmítají.

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis
Příslušníci lotyšské Národní gardy

Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti Aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států.

Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní je to protivzdušná obrana. Tato změna začala platit od srpna, napsal zpravodajský portál lsm.lv.

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