Osvobozoval Hadí ostrov, nyní má Chmara zvládnout mobilizaci


před 40 mminutami|Zdroj: RBK-Ukrajina, BBC, Deutsche Welle, Ukrajinska pravda, ČTK

Nový ukrajinský ministr obrany Jevhen Chmara působil v čele Služby bezpečnosti Ukrajiny, podílel se na osvobození Kyjevské oblasti či Hadího ostrova. Nyní si za cíl klade posílení armády i rozvoj obranného průmyslu. Stojí před ním také velký úkol v podobě reformy mobilizace. Od svého předchůdce, společností oblíbeného Mychajla Fedorovova, se v přístupu k válce tolik neliší – je to rovněž „moderní člověk“, který prosazuje využívání dronů. U vojenské elity má však zřejmě lepší reputaci.

„Chmara není na ukrajinské politicko-vojenské scéně žádný nováček. Vedl Službu bezpečnosti Ukrajiny (SBU), tedy velmi významnou strukturu,“ přiblížila redaktorka Deníku N Petra Procházková.

Na počátku plnohodnotné ruské invaze se Chmara podílel na osvobození Kyjevské oblasti a poté se měl účastnit bojů o Severodoněck a Lysyčansk. Kromě toho byl nový ministr obrany u operace k osvobození Hadího ostrova v létě 2022 – označil ji tehdy za „jedno z klíčových vítězství nad nepřítelem“ z vojenského, ekonomického i psychologického hlediska.

Ukrajinský parlament schválil jmenování Chmary ministrem obrany
Jevhen Chmara

Organizátor dronových útoků

Chmara od roku 2011 sloužil v Centru speciálních operací A (Alfa), což jsou elitní jednotky SBU, později se oficiálně ujal jejich vedení a server Strana.ua ho označil za „organizátora dronových útoků na Rusko“. Podle údajů SBU se Centrum speciálních operací A pravidelně umisťuje mezi třemi nejúspěšnějšími jednotkami obranných sil, pokud jde o počet zničených nepřátelských vozidel a živé síly pomocí bezpilotních letounů, píše ruskojazyčný server BBC.

Operátoři dronů z „jednotek A“ se dle BBC přímo podíleli na speciální operaci Pavučina, v rámci které byly zamaskované FPV drony v nákladních vozech dopraveny na území Ruska a následně zaútočily na čtyři vojenská letiště, přičemž zničily a poškodily desítky ruských letadel.

Nový ministr obrany tak podle Procházkové není protipól toho bývalého – Mychajla Fedorova, „který byl pokládán za moderního náčelníka, člověka a vojevůdce, který používá moderní technologie, IT a drony“.

„Chmara je velmi moderní člověk. Drony také velmi prosazuje, ale ve vojenské elitě má zřejmě lepší reputaci než Fedorov,“ podotkla Procházková. Podle ní se tedy fungování resortu obrany a přístup k válce v porovnání s Fedorovem nezmění.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Posílení armády a rozvoj obranného průmyslu

Verchovna rada podpořila Chmarovo jmenování ústavní většinou, konkrétně 312 hlasy. Takový výsledek je při hlasováních současného složení parlamentu výjimečný, upozornil ruskojazyčný server Deutsche Welle (DW) a pro srovnání dodává, že pro Fedorova v minulosti hlasovalo 277 poslanců.

Aby se Chmara vůbec mohl šéfem obrany stát, musel být odvolán z armády, jelikož ukrajinské zákony nepovolují, aby byl ministrem obrany voják. „Stojím před vámi jako civilista, který byl propuštěn v souladu s ukrajinským zákonem o vojenské povinnosti a vojenské službě,“ prohlásil ve středu Chmara v parlamentu při odpovídání na otázky poslanců.

Za své priority Chmara označil frontu a posílení armády, lidský kapitál a rozvoj obranného průmyslu. Odpověděl také na otázku týkající se reformy mobilizace. „Plán mobilizace přímo závisí na plánu a vizi války. Ten musí být vypracován a my to nyní společně s velitelem Ozbrojených sil Ukrajiny a Generálním štábem podrobně projednáváme. Následně bude předložena zpráva nejvyššímu vrchnímu veliteli, tedy prezidentovi Ukrajiny,“ citovala Chmaru DW.

Nový ministr obrany Jevhen Chmara mluví k ukrajinským zákonodárcům v parlamentu (19. srpna 2026)
Zdroj: Reuters/Stringer

Politolog Arťom Bronžukov z analytického centra Politika řekl DW, že za klíčový úkol nového ministra považuje zachování současného týmu. Jedná se o lidi z ministerstva obrany, kteří zajistili výsledky viditelné přímo na bojišti – navýšení výroby dronů, rozvoj útoků na střední a dlouhé vzdálenosti a změnu vedení bojových operací.

„Najít odborníky bude obtížné, protože v celé zemi pozorujeme poměrně výrazný nedostatek pracovníků. A to je patrné nejen na ministerstvu obrany, ale i v dalších resortech a institucích,“ poznamenal Bronžukov.

S tím souhlasí i politolog Ihor Rejterovyč z Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka. Domnívá se, že Chmara od prezidenta Volodymyra Zelenského dostal určitou volnou ruku pro změny na ministerstvu obrany, ale rozhodující bude to, koho si v resortu udrží. „Mám dojem, že vše bude záviset především na tom, jaký bude mít tým. V současné době tam zůstává řada lidí z Fedorovova týmu a bylo by dobré, kdyby tam zůstali až do konce,“ řekl Rejterovyč pro DW.

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Vrchní velitel ukrajinské armády Mychajlo Drapatyj

Boj s korupcí

Podle Rejterovyče bude hodně záležet i na samotném Fedorovovi, zda své lidi z ministerstva stáhne. Jako druhý faktor politolog uvádí návrat několika vojenských představitelů do ministerstva, které Fedorov kdysi odvolal. „Pokud se splní obě podmínky, může se Chmarovi podařit vytvořit poměrně efektivní strukturu. Jedna část týmu se bude zabývat nákupy, druhá bude skutečně rozumět potřebám Generálního štábu v oblasti konkrétních druhů zbraní. Chmara, jako bývalý voják a nyní politická osobnost s autoritou, bude všechny tyto procesy řídit. Proto by to mohlo dopadnout docela dobře,“ míní politolog.

Politolog a výkonný ředitel Centra aplikovaných politických studií Penta Alexander Leonov mezi úkoly, které považuje za prioritní, zařadil dodržování zásad při zásobování ozbrojených sil. Dle něj jde jak o společnosti s privilegovaným postavením v oblasti zásobování, tak o otázky kvality vojenské produkce. O důležitosti transparentnosti zadávacích řízení hovoří také Bronžukov.

Právě protikorupční blok se podle Bronžukova stane tím, na co se zaměří jak občanská společnost, tak západní partneři, a právě na jeho základě budou hodnotit práci ministra i jeho nového týmu.

Bronžukov zmínil také zachování a rozšiřování iniciativ, které již efektivně fungují. Nejnáročnějším tématem je podle něj mobilizace. V této souvislosti expert připomněl, že ani jeden ze čtyř předchůdců Chmary tento úkol nezvládl.

Výzva k uspořádání voleb

Exministr Fedorov musel funkci opustit kvůli napjatým vztahům s některými veliteli, připomněla Procházková. „Spolu s Fedorovem byl nečekaně odvolán náčelník ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj, právě proto, že se s Fedorovem neshodli,“ uvedla.

Fedorov ve středu reagoval na jmenování Chmarova výrokem o tom, že by se měly uskutečnit volby a také o korupci na Ukrajině. „Korupce je nepochybně pro Ukrajince velice citlivé téma, zejména v době války. Současně ale vyšetřování probíhají, je zde tedy signál, že protikorupční orgány se snaží fungovat a opravdu už některé kauzy jsou u soudu, takže v jistém smyslu jsou tady i nějaké pozitivní signály,“ poznamenal ukrajinista a historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radomyr Mokryk.

„Na druhou stranu prohlášení Fedorova a jeho náznaky o tom, že by byl rád, kdyby na Ukrajině proběhly v nejbližší době volby, se upřímně řečeno setkalo s poměrně rozporuplnými reakcemi, protože na Ukrajině pro většinu společnosti existuje jistý konsensus, že uskutečnění voleb za dnešních okolností reálně není možné,“ poznamenal Mokryk s tím, že Fedorov nenavrhuje konkrétní scénáře. ,„To se promítlo i v tom, že řada lidí, kteří ještě v úterý stranili Fedorovovi, vnímá jeho prohlášení o volbách spíše skepticky,“ dodal.

Ukrajinský exministr Fedorov vyzval k uspořádání voleb, kritizoval korupci
Mychajlo Fedorov

Protesty v Kyjevě i v dalších ukrajinských městech vyvolalo červencové dění kolem odvolání Fedorova z funkce ministra. Fedorov se těšil oblibě jako reformátor, usilující o transparentnost při obranných zakázkách a prosazující, aby místo lidí bojovaly raději drony.

„Například dnes (ve středu) byly protestujících stovky, nikoli tisíce nebo desítky tisíc, a to je na Ukrajinu poměrně obvyklý stav. Lidé se zkrátka chtějí účastnit politického života, a když se děje něco jako hlasování v parlamentu o novém ministrovi obrany, tak oni k tomu parlamentu prostě přijdou a vyjádří svůj názor,“ zmínila Procházková.

„Současně bych zdůraznil, že protesty se do jisté míry týkají postavy Fedorova, na druhou stranu důležité je, že problém spočívá ve špatné komunikaci prezidentské kanceláře nebo spíše v absenci komunikace jako takové. A to, že Zelenskyj řádně nevysvětlil, proč chce změnit vedení ministerstva obrany, je ta základní věc, kvůli které se ukrajinská občanská společnost probudila,“ doplnil Mokryk.

Protesty na podporu bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova v Kyjevě (16. srpna 2026)
Zdroj: Reuters/Anatolii Stepanov/File Photo

Fedorovův „plán B“

Mokryk a Procházková se zároveň shodují, že úterní prohlášení Fedorova působilo politicky. „Prohlášení bylo stylizováno nikoliv jako nějaký rozhovor nebo příspěvek na sítích, ale vystoupil na svém kanálu na YouTube a působilo téměř jako začátek jakési předvolební kampaně,“ poznamenala Procházková.

Fedorov již dříve prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci než post ministra obrany. Zelenskyj mu nabídl různé funkce, včetně místopředsedy nové vlády premiéra Serhije Koreckého, Fedorov ale odmítl.

V případě jmenování Chmary měl Fedorov přistoupit k „plánu B“ – má jít o postupné spouštění řady projektů souvisejících s válkou a obranou Ukrajiny, sdělily zdroje Ukrajinské pravdě. Zatím ale není jasné, z jaké pozice bude Fedorov tento plán realizovat.

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