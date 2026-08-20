Na jihu Moravy jsou po bouřkách tisíce domácností bez proudu

Přibližně čtyři a půl tisíce odběrných míst na jihu Moravy je po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Jihomoravští hasiči mají desítky výjezdů. Na Jihlavsku pak nejezdí na jedné trati vlaky kvůli bahnu.
Výstraha meteorologů před silnými bouřkami provázenými přívalovým deštěm platí na jižní Moravě od čtvrtečního odpoledne do pátečních 01:00.
Energetici v 19:30 evidovali čtrnáct poruch na vedení vysokého napětí a dalších třicet na vedení nízkého napětí. „Nejčastější příčinou poruch jsou pády stromů a větví do elektrického vedení, které následně poškodily vodiče a další části distribuční infrastruktury,“ popsal mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Energetici pracují na odstranění poruch a obnovení dodávek.
Hasiči informovali, že měli kolem 17:30 přibližně třicet výjezdů, v 19:00 už dvojnásobek.
Spadlé stromy či větve hasiči podle přehledu zásahů odstraňovali například v Klentnici a Dolních Dunajovicích na Břeclavsku, ale také v Brně na Lesné a v Líšni. V Zaječí na Břeclavsku vítr strhl plechovou střechu, v Podivíně jiná střecha blokovala komunikaci a strhla část elektrického vedení.
Bahno zastavilo vlaky na Jihlavsku
Na Jihlavsku je na železnici mezi Batelovem a Horní Cerekví na trati Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí přerušený provoz kvůli splavenému bahnu. V úseku za normálních okolností jezdí i rychlíky, byla tam zavedená náhradní autobusová doprava.
Kvůli bahnu na trati nejezdily vlaky přibližně dvě hodiny také mezi Kostelcem a Třeští u Jihlavy, tam už byl ale provoz obnoven.
Hasiči měli na Vysočině kvůli počasí přes deset výjezdů. Převážně odstraňovali vyvrácené stromy, v Batelově také čistili komunikace od bahna. V Třešti podle jednoho z tamních obyvatel při odpolední bouřce padaly i kroupy, ale brzo odtály.
Bouřky by měly být na Vysočině také v pátek a v noci na sobotu. Vysočina patří mezi regiony, pro které vydali meteorologové výstrahu před velmi silnými bouřkami, která bude platit v pátek od 16:00. Tato výstraha se bude týkat konkrétně pásu od jižních Čech přes Středočeský kraj, Vysočinu až po Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje. V okolí této oblasti, tedy například v části Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého a Jihomoravského kraje, budou páteční bouřky o něco mírnější, i tam ale můžou padat kroupy.