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Aktuálně z rubriky Plzeňský kraj

VideoSečteno: Plzeňský kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 20. srpna se věnoval Plzeňskému kraji.
před 1 hhodinou

Případ bodnutí nožem před plzeňským barem končí. ÚS odmítl útočníkovu stížnost

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Jindřicha Sandera, který v červenci roku 2023 bodnul před plzeňským barem jiného muže. Trest pět a půl roku ve vězení za pokus o vraždu tak platí. Podle ÚS předchozí soudy neporušily útočníkova ústavní práva, zjistila ČT z usnesení, které ÚS zpřístupnil na své úřední desce.
před 4 hhodinami

Kroje a lidové tradice ovládly centrum Brna

Centrum Brna zaplavila krojovaná chasa. Na první celoměstské hody přišli zástupci 23 městských částí, společně si v odpoledním slunečním žáru na náměstí Svobody zatančili Moravskou besedu. Završili tak několikaletou snahu o obnovu krojů a lidových tradic Brna i přičleněných obcí, od Bosonoh po Žabovřesky. Stovky lidí všech generací v krojích slavily i v Domažlicích, kde se koná 72. ročník třídenních Chodských slavností, jednoho z nejstarších národopisných festivalů v Česku.
15. 8. 2026

Cyklostezka spojila českou a bavorskou část Šumavy. Pozor na rozdílná pravidla

Správa Národního parku Šumava propojila Rosenauerovu cyklostezku v oblasti Stožce s Bavorskem. V hlavní sezoně na těchto místech působí společné hlídky tuzemských a bavorských strážců, ke kterým se občas připojují i policisté. Turisty i cyklisty upozorňují, že na mezinárodních trasách musí počítat s rozdílnými pravidly v jednotlivých státech.
14. 8. 2026

Části obcí dochází voda ve studních. Roste tak zájem o cisterny státních rezerv

Problémy se suchem trápí stále více obcí. Především tam, kde jsou lidé závislí na vodě ze studní, které kvůli nedostatku srážek vysychají. Samosprávy hledají řešení – obracejí se například na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisteren nebo si nechávají vodu dovážet od soukromých firem.
14. 8. 2026

Hasiči zasahovali u požárů lesa na Šumavě a na Benešovsku

Požár přibližně šesti hektarů lesa a louky u šumavských Nezdic na Klatovsku se přestal šířit. Od 13. hodiny zde zasahovalo až 150 hasičů. Nyní už je požár téměř uhašen. Doutnající oheň a drobná ohniska bude ještě přes noc hlídat asi 30 převážně dobrovolných hasičů. Vrtulník Black Hawk, který čerpal vodu z Podhrázského rybníka, odletěl po 17:00 na jinou mimořádnou událost – na Benešovsko. Zde hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích, kde původně vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snížili na třetí stupeň, kolem 19:00 na druhý a před 22:00 na první, základní.
4. 8. 2026Aktualizováno4. 8. 2026

Na Opavsku hoří les, na místě působily i vrtulníky s bambivakem

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě přes den zasahovalo 150 hasičů, požár se jim stále nepodařilo lokalizovat.
30. 7. 2026Aktualizováno30. 7. 2026

Klatovskou „gilotinu“ nahradí vyšší a širší železniční most

Začala uzavírka silnice pod železničním mostem v Klatovech, kterému se přezdívá gilotina. V minulých letech se pod jeho nízkou konstrukcí zasekla řada kamionů. Předloni při jedné z nehod dokonce zemřel člověk. Přestože Správa železnic (SŽ) most nedávno zvýšila, nyní se rozhodla pro jeho úplnou výměnu. Hotovo má být do 23. listopadu.
27. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

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