Armáda ve středu začne průzkum kontaminovaného území na Šumavě


15. 9. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku Šumava a poté oznámí další postup. ČT to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

„Proběhlo koordinační jednání mezi námi a ministerstvem životního prostředí. Úkol analyzujeme a připravujeme ho. Zítra (ve středu) bychom chtěli zahájit rekognoskaci prostoru a v pátek cestou ministra obrany navrhneme vládě, jak dál postupovat,“ řekl Hlaváč. Při úterním jednání sněmovního branného výboru doplnil, že armáda například nemůže provádět likvidaci ekologické zátěže.

Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek (STAN) uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala vše, na co vláda ukáže. Někdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se zajímala o to, co se změnilo, když armáda podle ní v prosinci nasazení odmítla.

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Zdroj: ČT24

Hlaváč řekl, že v záležitosti nevidí žádný problém. Dřívější stanovisko se týkalo likvidace ekologické zátěže, vyplynulo z jeho vyjádření. Navíc mluvil o morálním závazku, jelikož jde o znečištění po někdejší Československé lidové armádě.

Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. „Tohle je přesně ten úkol, který armáda řešit má,“ podotkl místopředseda výboru Jindřich Rajchl (SPD/PRO).

Červený navrhoval firmu, vláda nesouhlasila

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.

Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti.

Babiš v pondělí uvedl, že armáda má skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil. Armáda na webu uvádí, že pluk obvykle zajišťuje ochranu proti zbraním hromadného ničení, radiační a chemický průzkum či dekontaminaci osob a techniky. Jednotka může podporovat také složky integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.

Babiš uložil Schillerové, aby navrhla firmy pro sanaci na Klatovsku
Andrej Babiš (ANO)

Schopnost dekontaminovat prostor a techniku zasaženou nebezpečnou chemickou látkou si liberečtí armádní chemici podle armádní zprávy vyzkoušeli loni v říjnu při výcviku na základně v Čáslavi.

Hladík vyzval ke zveřejnění zprávy

Společnost Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení resortu životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší.

Ministerstvo životního prostředí letos v červnu pověřilo Dekontu opětovným průzkumem unikajících chemikálií. Podle resortu dostala firma zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu, aby se k ní mohli vyjádřit odborníci.

Podívejte se na místa s největší prioritou ekologické zátěže. Dobrá Voda na Klatovsku v mapě není, protože informace o této lokalitě byla podle ministerstva životního prostředí utajovaná.

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