ČT odvysílá debatu hlavních kandidátů na primátora Plzně


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Česká televize v úterý večer od 20:07 odvysílá na programu ČT24 debatu hlavních kandidátů na primátora Plzně. Diskutovat budou kandidáti z osmi uskupení, která mají dle průzkumu agentury Kantar pro ČT nejvyšší volební potenciál. Pozvání přijali Pavel Bosák (Piráti), Lukáš Hegner (ODS), Michal Chalupný (Sociální demokracie s Plzeňáky), Július Líška (SPD, Trikolora, PRO s podporou Přísahy), Tomáš Morávek (Pro Plzeň s podporou lidovců), Aleš Tolar (STAN), Michal Vozobule (Chceme Plzeň – koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených) a Roman Zarzycký (ANO a nezávislí).

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do zastupitelstva města, pokud by se k ní či k jejím kandidátům přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není sto procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu stran X a Y, je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutno chápat pro každou stranu odděleně.

Volební potenciál má v Plzni nejvyšší ANO, řeší se bydlení a bezpečnost
Ilustrační foto
Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
zdroj: ČSÚ, ČT24

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