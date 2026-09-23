Soud osvobodil všechny stíhané v kauze závěti po továrníkovi Řípovi

Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři obžalované ženy v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Hlavní obžalovanou byla vdova po továrníkovi Alena Řípová. Zásadní pro rozhodnutí soudu bylo to, že rodinní příslušníci vzali zpět svůj souhlas s trestním stíháním Aleny Řípové. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si pro odvolání ponechal lhůtu. Řípa, který zemřel v březnu 2021, byl vlastníkem jaroměřské skupiny Karsit.
Krajský soud se případem zabýval podruhé poté, co odvolací Vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil. Loni v dubnu krajský soud vdově Řípové uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Dvě svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil.
Žaloba vinila Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na věci podílely. Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání u prvoinstančního soudu při loňském prvním jednání i teď odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.
Protože příbuzní vzali zpět své souhlasy se stíháním Řípové, soud její stíhání pro podvod zastavil. Z obžaloby ze zneužití pravomoci úřední osoby ve formě účastenství soud Řípovou obžaloby zprostil. Obžaloby soud zprostil i obě svědkyně a úřednici.
Z výpovědí Řípové a dalších členů rodiny loni před krajským soudem vyplynulo, že vztahy mezi nimi nebyly zdaleka harmonické. Kolem dědictví se vedla řada civilních soudních sporů. Na jedné straně stáli David a Roman Řípovi, synové Františka Řípy z prvního manželství. Na straně druhé byly Davidova nevlastní sestra Kamila Kaiserová a její matka Alena Řípová, která skupinu s Františkem Řípou od devadesátých let minulého století vybudovala.
Letos v červnu pozůstalí a dědicové po Řípovi oznámili, že ukončili vzájemné spory, uzavřeli dohodu o vypořádání pozůstalosti a dohodli se na ukončení soudních sporů. V srpnu Kamila Kaiserová jako majitelka Karsit Group prodala stěžejní část skupiny, a to výrobu autodílů ve firmě Karsit s.r.o., konkurenční společnosti Hauk z Police nad Metují na Náchodsku. Transakci následně bez podmínek povolil antimonopolní úřad.