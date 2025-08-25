Obyvatelé Martinic na Kroměřížsku a okolních obcí od rána částečně blokují vytíženou silnici druhé třídy, která obcí prochází a spojuje Holešov se Zlínem. Chtějí tím upozornit, že řidiči stále nemohou využívat téměř hotový úsek dálnice D49, který by z vesnice měl odvést podstatnou část tranzitní dopravy. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) jej plánuje zprovoznit v příštím roce.
Lidé v Martinicích blokují dopravu. Žádají dostavbu dálnice D49
Loni v prosinci ŘSD otevřelo první úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Holešovem na Kroměřížsku dlouhý asi 9,8 kilometru. Sjezd z dálnice končí na kruhové křižovatce mezi Martinicemi a Holešovem. Navazující sedm a půl kilometru dlouhý úsek dálnice do Fryštáku na Zlínsku je téměř hotový, jezdit se po něm však nedá. Chybí dokončit především dvousetmetrový sjezd z dálnice na kruhový objezd u Fryštáku.
Kvůli žalobě Dětí Země a následným rozhodnutím soudu a ministerstva dopravy přišlo ŘSD o stavební povolení. Nutný je i nový proces EIA, který se zabývá vlivem stavby na životní prostředí. „Podle lhůt lze očekávat, že povolení a dostavbu napojení umožní provoz na D49 až do Fryštáku před polovinou roku 2026,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Současný stav, kdy řidiči musejí nadále využívat souběžnou silnici vedoucí přes Martinice, Horní Lapač na Kroměřížsku a Fryšták, místním vadí. Podle martinického starosty Pavla Fiuráška obcí denně projede třináct tisíc aut. Dopravní situaci ve vesnici označil za šílenou. „Dálnice je hotová z devadesáti procent, takže proto to řešíme,“ vysvětlil v pondělí starosta.
Zvýšená intenzita dopravy podle něj v obci způsobuje prašnost a také otřesy v domech. Obavy má starosta i o bezpečnost chodců, kteří silnici musejí běžně přecházet. „Řidiči, když jdete na přechodu, tak nejsou schopni ani zastavit, což je smutné,“ poznamenal Fiurášek. Nevyloučil, že v protestech budou místní pokračovat i v příštích týdnech.
Protest je podle policie poklidný
Účastníci protestu ráno opakovaně přecházeli přes dva přechody pro chodce v centru obce, před kterými se tvořily kolony aut. Řidiči se v nich zdrželi několik minut. Do blokády se po šesté hodině ranní zapojily desítky lidí. Redaktor ČT Leoš Verner po deváté hodině dopolední informoval, že blokáda stále pokračuje. „Asi od čtvrt na devět se lidé rozhodli, že by chtěli pokračovat, a zhruba čtyřicet lidí se opět zapojilo,“ upřesnil.
Jedním z protestujících byl i Karel Bartošek z Holešova. „Na jednu stranu chápu ekologické aktivisty, když se snaží o udržení nějaké ekologické rovnováhy. Na druhou stranu toto třeba, co se děje v případě této dálnice, to už není ekologická rovnováha, to už je takové šprajcování, protože dálnice je prakticky hotová. Samozřejmě trpí lidi, protože doprava je tady ve vesnicích skutečně neúnosná,“ řekl Bartošek.
Původně ŘSD plánovalo uvést úsek D49 mezi Holešovem a Fryštákem do provozu do poloviny letošního roku. „Lidem v Martinicích i celému okolí velmi dobře rozumíme, máme stejný cíl – hotovou dálnici v provozu a dopravu mimo obce a města,“ uvedl Rýdl.
Na protest dohlíží několik policejních hlídek. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše je poklidný. „Vozidla jsou průběžně vypouštěná, takže se nám netvoří extrémně dlouhé kolony. Jsou v řádech desítek, nebo spíše stovek metrů,“ popsal. Řidiči protest vnímají různě. „Většina z nich je poklidná, ale najdou se mezi nimi i ti ‚agresivnější‘,“ doplnil mluvčí.
Řidičům, kteří při pondělní částečné blokádě stáli ve frontách před přechody, rozdávali účastníci protestu letáky s informacemi o jeho důvodech. Podepsat mohli také petici za dostavbu posledního úseku napojení dálnice D49 ve Fryštáku. Svá jména pod ni připojovali i protestující. „Za dvě a čtvrt hodiny sesbírali zhruba čtyři stovky podpisů,“ sdělil Verner. Petice je dostupná také elektronicky. Organizátoři ji plánují adresovat ministerstvu dopravy.