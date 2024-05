Dálnice D49 přišla o pravomocné povolení. Ministerstvo musí znovu rozhodnout

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu není jedinou komplikací pro stavbu dálnice D49. Krajský soud v Brně letos zrušil rozhodnutí zlínského krajského úřadu, které umožnilo změnit umístění 22 objektů na budovaném úseku. Jsou to například protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže nebo odlučovače ropných látek. ŘSD podalo kasační stížnost, takže i v tomto sporu bude mít konečné slovo Nejvyšší správní soud.

Částečně se tím opakuje historie. Dálnice D49 (tehdy ještě jako rychlostní silnice R49) se již jednou začala stavět, ale brzy se muselo přestat. Stalo se to v roce 2010, příčinou ale nebyl rozklad proti stavebnímu povolení, nýbrž rozhodnutí tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty o zastavení dopravních investic kvůli nedostatku peněz. Obnovení prací zprvu nebylo možné kvůli penězům, později kvůli sporům o ochranu přírody.

Ten již dříve rozhodoval také o další stížnosti proti stavebnímu povolení. Podal ji spolek Egeria, který však na rozdíl od Dětí Země neuspěl. Tvrdil, že zlínský krajský úřad – který vydal závazná stanoviska, z nichž vycházelo ministerstvo dopravy při povolování stavby – byl podjatý. Soud o tom však není přesvědčen. Konstatoval, že „samotná skutečnost, že stavba je i v zájmu Zlínského kraje, nezpůsobuje podjatost“.

Dálnice D49 má vést od křižovatky u Hulína, kde se napojí na D1, na Slovensko. U Horní Lidče se na ni napojí budoucí slovenská rychlostní silnice R6 do Púchova. Vznikne tak druhé dálniční spojení Moravy se Slovenskem vedle dálnice D2 a zjednoduší a zrychlí se cestování autem například do Žiliny nebo do Tater.

Se zahájením stavby dalšího úseku Fryšták–Lípa počítá ŘSD po roce 2027. Další stavby přes Vizovice směrem k Horní Lidči budou až záležitostí příštího desetiletí.