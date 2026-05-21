USA se bránily návratu lékaře s ebolou, píší média

Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států. Uvedl to list The Washington Post s odkazem na pět osob obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly, které pod podmínkou anonymity sdělily informace o interních jednáních.
Amerického lékaře Petera Stafforda ve středu přijala berlínská nemocnice. Tvrzení, že by Spojené státy bránily převozu nakaženého Američana, odmítl Bílý dům s tím, že specializovaná nemocnice v Německu byla blíž a že šlo o čas.
Neochota vlády přivézt nakaženého Američana zpět na území Spojených států byla v ostrém kontrastu s epidemií eboly v západní Africe v roce 2014, kdy byli první dva američtí pacienti evakuováni do Atlanty k léčbě.
Tento krok, který Spojené státy podnikly za vlády Baracka Obamy, tehdy Donald Trump ostře kritizoval. Osoby obeznámené se současnou reakcí uvádějí, že vnímání veřejnosti ohledně přivezení pacienta s ebolou do země dělá Bílému domu obavy.
Tvrzení, že USA nechtěly Stafforda přijmout, mluvčí Bílého domu označil za nepravdivé. „Hlavním a jediným zájmem Trumpovy administrativy je zajistit zdraví a bezpečnost amerických občanů. Německá nemocnice Charité je mezinárodně uznávána jako jedno z nejlepších zařízení na světě pro léčbu a zvládání virových onemocnění, jako je ebola, a to na stejné úrovni jako přední zařízení zde ve Spojených státech,“ uvedl mluvčí.
Zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Satish Pillai, který se věnuje reakci na šíření eboly, v úterý uvedl, že klíčovým faktorem je zajištění rychlé a vhodné léčby s tím, že Německo bylo v tomto případě nejvhodnějším místem k zahájení léčby.
Další americký lékař, u něhož je podezření na ebolu, byl z Afriky v noci na čtvrtek dopraven do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že Spojené státy požádaly Česko o pomoc mimo jiné s ohledem na vysokou úroveň české infektologie a připravenost specializovaných pracovišť.
Podle ministra „pacient je bez příznaků, jeho stav je stabilizovaný a pro veřejnost situace nepředstavuje žádné riziko“. Muž byl v Kongu v kontaktu s jedním z nakažených, neobjevily se u něj příznaky infekce, ale vzhledem k délce inkubace je nyní v přísné karanténě. Veškeré náklady spojené s jeho pobytem v Česku uhradí podle Adamova úřadu Spojené státy.