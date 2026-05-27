Německý soud uložil bývalé člence skupiny RAF Kletteové trest 13 let vězení

Na třináct let poslal ve středu německý soud do vězení bývalou členku krajně levicové teroristické organizace Frakce Rudé armády (RAF) Danielu Kletteovou. Shledal ji vinnou z loupežných přepadení, porušení zákona o zbraních a dalších trestných činů, informovala agentura DPA. Nyní 67letá Kletteová se před spravedlností ukrývala více než třicet let.
Frakce Rudé armády vedla v 70. až 90. letech minulého století ozbrojený boj proti „imperialistickému systému“ spolkové republiky. Akce RAF si vyžádaly přes tři desítky obětí – včetně vysoce postavených osob a představitelů německého průmyslu a finančnictví. Kletteová společně s Burkhardem Garwegem a Ernstem-Volkerem Staubem patřila k takzvané třetí generaci RAF. V roce 1998 se organizace sama rozpustila.
Před soudem stanula Kletteová kvůli obžalobě z několika loupežných přepadení, které podle prokuratury spáchala se svými dvěma komplici Garwegem a Staubem. Oba muži jsou stále na útěku.
Vyšetřovatelé dříve uvedli, že trojice v letech 1999 až 2016 přepadávala dodávky s penězi a obchody na severu a severozápadě Německa. Přišla si tak na více než 2,7 milionu eur (bezmála 66 milionů korun). Úřady předpokládají, že loupeže nebyly politicky motivované a že jimi trio financovalo svůj život v ilegalitě. Při přepadení dodávky s penězi nedaleko Brém v roce 2015 se střílelo, právě kvůli tomuto případu čelila Kletteová i obžalobě z pokusu o vraždu. Soud ji z něj ale vinnou neshledal.
Život s italským pasem
Kletteovou dopadli policisté předloni v únoru v Berlíně. V ilegalitě se pohybovala nejpozději od roku 1990, policie tak po ní pátrala více než třicet let. V posledních dvaceti letech žila s italským pasem na jméno Claudia v berlínské čtvrti Kreuzberg a živila se doučováním dětí. V jejím bytě se našly mimo jiné zbraně, atrapa ručního granátu, kilogram zlata a 240 tisíc eur (asi 5,8 milionu korun) v hotovosti.
Kletteové hrozí, že bude muset před soudem stanout i v přímé souvislosti s činností teroristické organizace RAF. Spolkové státní zastupitelství ji viní z podílu na útocích z let 1990 až 1993. Senát vrchního zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem musí nyní rozhodnout, zda a případně kdy se bude proces konat, sdělila DPA. Samotné členství v teroristické organizaci je už u Kletteové promlčeno.
RAF vznikla v roce 1970 a více než čtvrtstoletí znepokojovala německé politiky i veřejnost. Nejznámějšími členy první generace byli Andreas Baader a Ulrike Meinhofová, kteří po dopadení spáchali ve vězení sebevraždu. Mezi více než třemi desítkami obětí skupiny jsou mimo jiné generální prokurátor Siegfried Buback, bankéř Jürgen Ponto a šéf sdružení zaměstnavatelů Hanns Martin Schleyer, kteří byli zavražděni v roce 1977. Členové krajně levicové organizace stáli podle policie i za vraždami šéfa Deutsche Bank Alfreda Herrhausena v roce 1989 či šéfa privatizačního úřadu Treuhand Detleva Karstena Rohweddera v roce 1991. Tyto vraždy ovšem nebyly objasněny.