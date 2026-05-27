Německý soud uložil bývalé člence skupiny RAF Kletteové trest 13 let vězení


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Na třináct let poslal ve středu německý soud do vězení bývalou členku krajně levicové teroristické organizace Frakce Rudé armády (RAF) Danielu Kletteovou. Shledal ji vinnou z loupežných přepadení, porušení zákona o zbraních a dalších trestných činů, informovala agentura DPA. Nyní 67letá Kletteová se před spravedlností ukrývala více než třicet let.

Frakce Rudé armády vedla v 70. až 90. letech minulého století ozbrojený boj proti „imperialistickému systému“ spolkové republiky. Akce RAF si vyžádaly přes tři desítky obětí – včetně vysoce postavených osob a představitelů německého průmyslu a finančnictví. Kletteová společně s Burkhardem Garwegem a Ernstem-Volkerem Staubem patřila k takzvané třetí generaci RAF. V roce 1998 se organizace sama rozpustila.

Před soudem stanula Kletteová kvůli obžalobě z několika loupežných přepadení, které podle prokuratury spáchala se svými dvěma komplici Garwegem a Staubem. Oba muži jsou stále na útěku.

Vyšetřovatelé dříve uvedli, že trojice v letech 1999 až 2016 přepadávala dodávky s penězi a obchody na severu a severozápadě Německa. Přišla si tak na více než 2,7 milionu eur (bezmála 66 milionů korun). Úřady předpokládají, že loupeže nebyly politicky motivované a že jimi trio financovalo svůj život v ilegalitě. Při přepadení dodávky s penězi nedaleko Brém v roce 2015 se střílelo, právě kvůli tomuto případu čelila Kletteová i obžalobě z pokusu o vraždu. Soud ji z něj ale vinnou neshledal.

Život s italským pasem

Kletteovou dopadli policisté předloni v únoru v Berlíně. V ilegalitě se pohybovala nejpozději od roku 1990, policie tak po ní pátrala více než třicet let. V posledních dvaceti letech žila s italským pasem na jméno Claudia v berlínské čtvrti Kreuzberg a živila se doučováním dětí. V jejím bytě se našly mimo jiné zbraně, atrapa ručního granátu, kilogram zlata a 240 tisíc eur (asi 5,8 milionu korun) v hotovosti.

Kletteové hrozí, že bude muset před soudem stanout i v přímé souvislosti s činností teroristické organizace RAF. Spolkové státní zastupitelství ji viní z podílu na útocích z let 1990 až 1993. Senát vrchního zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem musí nyní rozhodnout, zda a případně kdy se bude proces konat, sdělila DPA. Samotné členství v teroristické organizaci je už u Kletteové promlčeno.

RAF vznikla v roce 1970 a více než čtvrtstoletí znepokojovala německé politiky i veřejnost. Nejznámějšími členy první generace byli Andreas Baader a Ulrike Meinhofová, kteří po dopadení spáchali ve vězení sebevraždu. Mezi více než třemi desítkami obětí skupiny jsou mimo jiné generální prokurátor Siegfried Buback, bankéř Jürgen Ponto a šéf sdružení zaměstnavatelů Hanns Martin Schleyer, kteří byli zavražděni v roce 1977. Členové krajně levicové organizace stáli podle policie i za vraždami šéfa Deutsche Bank Alfreda Herrhausena v roce 1989 či šéfa privatizačního úřadu Treuhand Detleva Karstena Rohweddera v roce 1991. Tyto vraždy ovšem nebyly objasněny.

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. S dosluhujícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se shodli, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu. Podle Řehky by toho Česko mělo dosáhnout v roce 2032.
12:29Aktualizovánopřed 31 mminutami

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
před 51 mminutami

Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavla později čeká i schůzka s premiérem Kristenem Michalem. Mluvit s nimi chce o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.
10:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při „zbraňové amnestii“ motivuje Mexiko i děti k odevzdávání pistolek na hraní

Mexiko se dlouhodobě potýká s množstvím násilných trestných činů. Většina z nich je spáchána za použití střelné zbraně. Vláda se proto snaží snížit množství zbraní držené obyvateli. K tomuto cíli směřuje i jedna z iniciativ, které představila.
před 2 hhodinami

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Americká kosmická agentura NASA zveřejnila podrobnosti o základně na Měsíci, kterou tam plánuje vystavět. Lunární základnu i s lidskou posádkou chce vybudovat do deseti let.
před 2 hhodinami

Ukrajina útočila na vojenské cíle v Rusku a na Krymu, Moskva zasáhla Černihiv

Ukrajina zaútočila na několik vojenských objektů v Rusku a na okupovaném Krymu. Terčem byly podle telegramových účtů velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenská základna ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse. Rusko podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Šest lidí zranily ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti.
10:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zjednodušení zisku ruského občanství pro obyvatele Podněstří je „geopolitická zbraň“

Moskva zjednodušila pravidla pro získání ruského občanství obyvatelům Podněstří, moldavského regionu ovládaného Kremlem podporovanými separatisty. Tuto politiku takzvané pasportizace Rusko aplikuje i v okupovaných částech Ukrajiny či Gruzie. Analytici upozorňují, že jde o další krok k destabilizaci okolního regionu. Podle Kišiněva a Kyjeva chce Kreml tímto způsobem rekrutovat více vojáků pro svou válku proti Ukrajině.
před 7 hhodinami
