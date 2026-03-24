NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
„Nikoho by nemělo překvapit, že pozastavíme Gateway v její současné podobě a zaměříme se na infrastrukturu, která umožní dlouhodobý provoz na povrchu Měsíce,“ prohlásil Isaacman. Plánované změny v programu Artemis, jehož cílem je návrat astronautů na Měsíc, nastínil v sídle NASA ve Washingtonu.
Stanice Lunar Gateway už byla z velké části sestavena za přispění firem Northrop Grumman a Vantor. Její přestavba na základnu na povrchu Měsíce podle Reuters nebude jednoduchá. Lunar Gateway byla původně navržena jako výzkumná platforma a zároveň jako přestupní stanice, kde by astronauti nastupovali do měsíčních modulů před sestupem na povrch Měsíce.
Změny prosazované Isaacmanem, který do čela NASA nastoupil v prosinci, proměňují podobu smluv v projektu Artemis v hodnotě miliard dolarů. Firmy jsou nuceny co nejrychleji se přizpůsobit novým požadavkům, zatímco Čína postupuje k vlastnímu přistání na Měsíci plánovanému na rok 2030, píše Reuters.