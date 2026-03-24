NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů


Zdroj: ČTK

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.

„Nikoho by nemělo překvapit, že pozastavíme Gateway v její současné podobě a zaměříme se na infrastrukturu, která umožní dlouhodobý provoz na povrchu Měsíce,“ prohlásil Isaacman. Plánované změny v programu Artemis, jehož cílem je návrat astronautů na Měsíc, nastínil v sídle NASA ve Washingtonu.

Stanice Lunar Gateway už byla z velké části sestavena za přispění firem Northrop Grumman a Vantor. Její přestavba na základnu na povrchu Měsíce podle Reuters nebude jednoduchá. Lunar Gateway byla původně navržena jako výzkumná platforma a zároveň jako přestupní stanice, kde by astronauti nastupovali do měsíčních modulů před sestupem na povrch Měsíce.

Změny prosazované Isaacmanem, který do čela NASA nastoupil v prosinci, proměňují podobu smluv v projektu Artemis v hodnotě miliard dolarů. Firmy jsou nuceny co nejrychleji se přizpůsobit novým požadavkům, zatímco Čína postupuje k vlastnímu přistání na Měsíci plánovanému na rok 2030, píše Reuters.

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly také o vzdušných úderech v Iráku. V Bahrajnu zemřel po íránském úderu voják. Libanon zaznamenal dopad první íránské střely.
Rusové masivně útočili na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova

Rusko podniklo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili. Mrtvé hlásí západoukrajinský Ivano-Frankivsk či Vinnycja v centrální části země.
Evropským stromem roku je litevský dub

V anketě Evropský strom roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny 24. března v Evropském parlamentu, zvítězil Dub z Laukiai v Litvě. Druhé místo obsadila Stará divoká jabloň ze Slovenska, třetí pak skončil polský Křivý strom. Český zástupce, Oldřichův dub z Peruce v Ústeckém kraji, skončil sedmý s počtem 2325 stromových bodů. Celkem se do hlasování pro dvanáct evropských stromů zapojilo bezmála dvě stě tisíc hlasujících.
Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Lítání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou, jeho vláda se chystá vyhlásit stav energetické nouze. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.
Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

V nigerijském Josu ve státě Plateau, regionu sužovaném náboženským násilím a nejistotou, se spojila skupina žen, které odmítají nechat komunitu padnout. Vytvořily civilní hlídky, které každý večer vyráží do ulic místní komunity, aby bojovaly proti kriminalitě.
