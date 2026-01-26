Cena zlata poprvé překročila pět tisíc dolarů za unci


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Cena zlata poprvé překročila hranici pěti tisíc dolarů (102 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Napsala o tom agentura Reuters. Analytici vzhledem k současnému geopolitickému napětí ve světě očekávají další růst, který by v letošním roce mohl dosáhnout hodnoty 5500 dolarů (112 tisíc korun) za unci.

Spotová cena zlata se v pondělí v 0:41 SEČ dostala na 5024,95 USD za unci. K poptávce po zlatu a dalších drahých kovech přispívá geopolitické napětí a vyhlídky na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.

„Očekávám další růst. Naše současná předpověď naznačuje, že ceny (zlata) dosáhnou vrcholu okolo 5500 dolarů později v letošním roce,“ uvedl Philip Newman, ředitel společnosti Metals Focus.

Reuters poznamenal, že v loňském roce cena zlata vzrostla o 64 procent a v letošním roce pak o více než šestnáct procent.

Vláda projedná návrh státního rozpočtu

Vládu Andreje Babiše (ANO) čeká schvalování návrhu letošního státního rozpočtu. Kabinet na zákonu pracuje od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítl návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) také kabinetu předloží nařízení, podle kterého se od dubna zvýší platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Před jednáním vlády jako obvykle zasedne koaliční rada.
před 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

Rok vlády Donald Trumpa přinesl spoustu změn, včetně nejistoty a nových obchodních pravidel spojených s vyššími dovozními poplatky. O tom, jak Trumpova politika mění obchodování českých firem s USA, v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali místopředseda Republican Overseas Czech Republic Marek Koten, ekonom Petr Bartoň a spoluvlastník firmy Eduard Model Accessories Vladimír Šulc. Debatou provázeli Nina Ortová a Jakub Musil. Dalším tématem pořadu byl vstup firmy Czechoslovak Group (CSG) na burzu a využívání bankovní identity v Česku.
před 21 hhodinami

Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice

Řada domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení odkládá investice a někde se obávají i o mzdy. Nevědí totiž, kolik peněz letos dostanou na provoz. Většina je závislá na veřejných zdrojích. Kvůli rozpočtovému provizoriu ale teď stát může každý měsíc hospodařit nanejvýš s dvanáctinou loňského rozpočtu.
24. 1. 2026

Solární panely i baterie letos zřejmě zdraží až o pětinu

Solární elektrárny budou letos zdražovat. Ceny fotovoltaických panelů a baterií mohou postupně vzrůst až o dvacet procent. Důvodem je růst cen jednotlivých materiálů, jejichž producentem je především Čína. Skokový růst kompletních zařízení zatím nehrozí, vyplývá z informací solární firmy Raylyst a Solární asociace.
24. 1. 2026

Hosté Událostí, komentářů debatovali o letounech L-159 a zbrojním průmyslu

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek uvedl, že armáda je od loňského podzimu připravena poskytnout Ukrajině čtyři letouny L-159. Podle něj by to nijak neohrozilo obranyschopnost Česka. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) prodej letounů nepodporuje a tvrdí, že žádné takové doporučení od vojáků nedostal. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Událostech, komentářích řekl, že ho prohlášení armády nepřekvapilo a zastává stejný názor, obranyschopnost Česka by to podle něj „nijak fatálně neohrozilo“. Poslanec Radek Koten (SPD) podotkl, že dodat „pouze holá letadla bez jakéhokoli servisu, náhradních dílů, bez vycvičených pilotů“ mu smysl nedává. V debatě moderované Lukášem Dolanským hosté hovořili rovněž o českém zbrojním průmyslu a vstupu zbrojařské skupiny CSG na burzu. Svůj komentář připojil také bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.
24. 1. 2026

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy skupiny ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada první den obchodování na nizozemské burze vzrostla o 31,4 procenta na 32,85 eura (téměř 800 korun). Svou tržní kapitalizací CSG překonala společnost ČEZ, čímž se stala nejhodnotnější firmou v Česku. Podle agentury Bloomberg je nyní Strnad nejbohatším zbrojařským magnátem na světě a třetím nejbohatším člověkem světa ve věku do čtyřiceti let.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026
