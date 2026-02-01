Po závislosti na ruském plynu Evropě hrozí závislost na americkém, varuje studie


Členské země Evropské unie se tento týden domluvily na postupném ukončení odběru veškerého plynu z Ruska. Studie německého institutu v této souvislosti varuje, že Evropě hrozí nová plynová závislost, tentokrát na Spojených státech. Právě spolková republika je přitom obzvlášť zranitelná. Kritiku v Německu vyvolal také prodej části klíčové infrastruktury americkému miliardáři Kelcymu Warrenovi.

„Nejen Německo, ale celá Evropská unie právě nahrazuje starou závislost na Rusku novou závislostí na USA,“ řekl autor studie několika evropských výzkumných organizací Raffaele Piria z Ekologického institutu Berlín.

Více než 95 procent dodávek LNG do Německa pocházelo loni právě ze Spojených států. Podle analytiků je to problém, ačkoliv zkapalněný plyn tvoří jen minimální podíl na celkových dodávkách plynu do země. Většina ho nadále přichází plynovody, především z Norska.

Brusel chce kritickou infrastrukturu bez čínské stopy, píše FT
Čínská solární elektrárna

„V této souvislosti je opravdu velmi důležité zamyslet se nad tím, jak můžeme snížit pětadvacetiprocentní podíl plynu na energetických zdrojích Německa,“ uvedl vedoucí oddělení klimatické politiky Německého institutu pro ekonomický výzkum Karsten Neuhoff.

Spolkové ministerstvo upozorňuje, že u LNG je snadné dodavatele měnit. Alternativou jsou třeba Alžírsko, Nigérie nebo Katar. EU ale v rámci neformální dohody s USA loni přislíbila nakoupit americké energetické suroviny včetně plynu v celkové hodnotě 700 miliard eur.

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS
Elektrárna Chvaletice

Odprodej americkému miliardáři

Kritiku v Německu v posledních dnech vyvolalo také rozhodnutí spolkové vlády povolit odprodej části klíčové infrastruktury americkému miliardáři Kelcymu Warrenovi. Ten má úzké vazby, včetně finančních, na prezidenta USA Donalda Trumpa. Energetická společnost Sunoco se sídlem ve Philadelphii nově kontroluje přibližně pětinu německých skladovacích kapacit pohonných hmot.

Z mého pohledu je to znepokojující.
Raffaele Piria
autor studie

Ztrátu kontroly i nad kerosinovým vedením, které zásobuje německé vojenské základny, nakonec spolková vláda podle informací časopisu Spiegel a televize ZDF nepřipustila.

