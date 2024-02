Zdražování přibrzdilo. Očekává se další snížení úrokové sazby

Zdražování od nového roku přibrzdilo. Asociace peněžních domů i ministerstvo financí odhadují, že inflace v lednu klesla pod tři procenta. Analytici proto očekávají, že centrální banka příští týden znovu sníží základní úrokovou sazbu, a to o čtvrt až půl procentního bodu. Levnější úvěry by také podpořily spotřebu domácností.

Podle odhadů by se už letos měla inflace vrátit mezi dvě až tři procenta, tedy na běžnou úroveň před energetickou krizí. Doufá v to i průmysl. „V letošním roce nás bude ovlivňovat většina faktorů, které nás ovlivňovaly už v roce loňském. Některé budou o něco lepší. Z toho pramení náš mírný optimismus. Jako například inflace, která nepředpokládáme, že bude tak vysoká v letošním roce jako byla v minulém,“ myslí si viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

„Zdá se, že předběžné indikátory naznačují, že ani to lednové přecenění by nakonec nemuselo být tak silné,“ sděluje hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Právě nižší inflaci by mohla na únorovém zasedání zohlednit i Česká národní banka. Už v prosinci přitom základní úroková sazba klesla na 6,75 procenta. „Očekávám, že ji sníží o 25 bazických bodů, tedy o čtvrt procentního bodu, a to z důvodu, že už cyklus snižování úroků zahájili v prosinci, takže v něm budou pokračovat. Teď by pauza působila zvláštně. Ale neočekávám razantnější akci,“ předpovídá portfolio manažer z Cyrrus Tomáš Pfeiler.