Čechům se žije špatně, poslední roky jsou katastrofa, říká Středula. Nejhorší je za námi a přijde stabilita, věří Jurečka

Česko má to nejhorší za sebou, prohlásil v Událostech, komentářích ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj přichází období stability a předvídatelnosti, kdy reálné mzdy porostou, úrokové sazby poklesnou a ekonomika ožije. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to tak optimisticky nevidí. Čechům se podle něj žije špatně, poslední dva roky jsou „katastrofické“. Situaci navíc zhorší konsolidační balíček, míní.

Čechům se žije špatně, reagoval Středula. Poslední dva roky jsou podle něj „naprosto katastrofické“. „Pokles reálných příjmů je neuvěřitelný. (…) Po letošním roce to bude u platů minus takřka dvacet procent, u mezd to bude možná minus devět procent,“ uvedl. V dobré situaci podle něj nejsou ani firmy. „V této chvíli jsme ve stagflaci. Máme relativně vysokou inflaci a nízký hospodářský růst,“ podotkl.

„Přichází období, které bude stabilní, s nízkou inflací — v porovnání s tím, co jsme prožili před dvěma lety — a zároveň období, kdy přijde růst reálných mezd a pokles úrokových sazeb,“ myslí si Jurečka. Ekonomika by se podle něj měla postupně oživovat. „Měli bychom i nadále mít jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii,“ dodal ministr.

Výpověď bez udání důvodu není na pořadu dne, říká Jurečka

Viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský zmínil návrh Národní ekonomické rady vlády, že by pracovnímu trhu prospěla možnost výpovědi bez udání důvodu. Nyní je podle něj správná doba se o tom bavit. „Firmy jsou nuceny k určitým změnám. K oborům s vyšší přidanou hodnotou a podobně. K tomu by jim pomohlo, kdyby měly volnější ruku v přeskupování zaměstnanců mezi obory,“ myslí si. Někteří zaměstnanci podle něj dokáží firmám škodit, třeba z osobních důvodů.

Naprostý nesmysl, reagoval Středula. Podle něj jde o návrat k něčemu „extra nebezpečnému“. „Jak problémoví lidé pomohou trhu, když jsou problémoví? To když je pak někdo znovu přijme, budou lepší?“ táže se. Argumentace tím, že v Dánsku takový systém funguje, je podle něj nesmyslná, jelikož je tam jiný systém. „Nemůžeme si vybírat rozinky a myslet si, že to bude fungovat,“ poznamenal. Podle něj je to návrat do devatenáctého století.

„Pro mě to vůbec není téma na pořadu dne,“ okomentoval Jurečka. Zaměstnavatele podle něj více trápí jiné věci. „Abychom byli z domácího trhu schopni aktivizovat více lidí na pracovní trh. Díky částečným úvazkům, sladěním osobního a pracovního života, abychom motivovali lidi předdůchodového a důchodového věku zůstat v práci,“ uvedl jako příklad.