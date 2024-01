Odbory: Návrh profesí, které by mohly jít dříve do penze, by měl být koncem února

První návrh seznamu náročných profesí, které by mohly jít dříve do předčasného důchodu, by měl být na přelomu února a března. Na brífinku po jednání zástupců Průmyslové aliance odborových svazů s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) to řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Ministerstvo práce už dřív v podkladech pro tripartitu uvedlo, že by vláda měla výčet profesí projednat letos v prvním čtvrtletí. Seznam má vycházet z výsledků analýzy ministerstva zdravotnictví o invaliditě a pracovní neschopnosti za posledních deset let. Zákonná pravidla pro dřívější penzi až o pět let by pak měla být stejná, jako mají už teď záchranáři a podnikoví hasiči. Týkat by se to mělo lidí, u kterých se rizika nedají snížit ochrannými pomůckami.

Podle Ďurča by mělo jít o několik desítek tisíc lidí, kteří by mohli využít odchod do předčasného důchodu. „Pevně věřím, že na přelomu února a března to bude konečně na světě,“ řekl. Na jednání se podle něj nemluvilo o tom, kterých konkrétních povolání by se měla změna týkat.

Resort již dříve sdělil, že se vychází z nynějších čtyř kategorií prací a rizikových faktorů. Mezi ty patří hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž, vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví. Do čtvrté kategorie spadá osmnáct tisíc lidí, do třetí asi 450 tisíc.