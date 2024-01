Svaz měst a resort vnitra žádají doplnit do reformy dřívější penzi pro dlouholeté strážníky

Svaz měst a obcí (SMO) navrhuje doplnit do chystaného zákona s reformními změnami penzí dřívější důchod pro strážníky, kteří u městské či obecní policie odsloužili nejméně 20 let. Podle počtu odpracovaných měsíců by měli podle svazu chodit do penze až o pět let dřív bez krácení pobírané částky. Stejný požadavek má i ministerstvo vnitra. SMO a resort vnitra to uvedly ve svých připomínkách k reformní důchodové novele. Ucelený návrh dřívějších penzí pro náročné profese, který chystá resort práce, by měla vláda projednat v prvním čtvrtletí. Zatím mohou až o pět let dřív chodit do důchodu záchranáři a podnikoví hasiči.

„Domníváme se, že zavedení zvláštního ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů a člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku by bylo žádoucí vztáhnout také na strážníky obecních policií,“ má jasno svaz. Podle něj jsou strážníci ve městech a obcích nepostradatelní a „nezřídka také suplují“ policii, proto je pro ně „zcela nezbytné“ zavést bonifikaci v podobě dřívějšího důchodu. Pomůže to stabilizovat činnost obecních a městských policií, tvrdí SMO.

Kvůli uzákonění dřívějšího důchodu pro strážníky psal svaz loni ministrovi práce Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) i šéfovi resortu vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Navrhuje, aby se strážníkům za prvních 20 let služby snížil důchodový věk o 30 měsíců, tedy o dva a půl roku. Poté by se za každých dalších odpracovaných šest měsíců odečetl další měsíc. Dřív by se do penze dalo jít nejvýš o pět let. Bylo by to po nejméně 35 letech práce u městské či obecní policie.

Změnu požaduje i samo ministerstvo vnitra. Podle něj mají strážníci podobné povinnosti jako příslušníci pořádkové policie, nemají ale výsluhy a musí opakovaně prokazovat svou způsobilost při přezkušování před ministerskou komisí. Resort také poukazuje na vliv věku na fyzickou kondici.

Předčasný důchod pro desítky strážníků ročně

Zatím mohou dřív do penze bez krácení pobírané částky chodit záchranáři a podnikoví hasiči po odpracování určitého počtu směn. Zaměstnavatelé za ně platí vyšší odvody. SMO a resort vnitra nezmiňují, že by radnice za strážníky měly odvádět víc.

Podle ministerstva vnitra pracovalo na konci roku 2022 u obecních policií 8422 strážníků, ročně do penze odchází asi 120 příslušníků a dřívější důchod by využilo nejvýš šedesát za rok. „Nejednalo by se tedy o masový jev. Uvedený počet strážníků by tak pro státní rozpočet nepředstavoval finanční zátěž, respektive jeho dopady budou zcela zanedbatelné,“ zmínil resort.

Dřívější penzi pro záchranáře a podnikové hasiče doplnili do zákona poslanci až ve sněmovně. Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že se začnou hlásit i další profese a uspějí ty, které budou silněji lobbovat.