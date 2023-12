Česko je průmyslová země a vláda zapomíná na náročné profese, říká Juchelka k reformě penzí. Opozice dle Jurečky straší

Hnutí ANO za žádných okolností nepodpoří zvyšování věku odchodu do důchodu, řekl v pořadu Události, komentáře člen sněmovního sociálního výboru Aleš Juchelka (ANO). Česká republika je podle něj jednou z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, vláda proto nemůže v důchodové reformě opomenout lidi s náročnými profesemi. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že kabinet s nimi počítá. Na opozici mu vadí, že straší, od ANO navíc podle něj zaznívá pouze kritika.

To podle něj povede k rozevírání nůžek mezi starobními důchodci a mezi ekonomicky aktivními lidmi. Kabinet by podle něj neměl zapomínat na lidi s náročnými profesemi.

„Dva parametry, které nám vadí nejvíce, (…) že se bude odstropovávat věk odchodu do důchodu v České republice, která je nejprůmyslovější zemí nejen v Evropě, ale možná i na světě. A to druhé je, že bude v budoucnu zpomalený růst důchodů,“ uvedl Juchelka.

Za poslední dva měsíce jsou dle Jurečky jednání s hnutím SPD konstruktivnější než s ANO. „Mají alespoň nějakou představu o tom, co jsou důležité parametry. Od představitelů ANO jsem neslyšel žádné konkrétní návrhy kromě kritiky,“ dodal.

Na pondělním jednání tripartity kabinet předložil informaci o postupu v případě důchodové reformy, která je nyní v připomínkovém řízení. „Do 15. prosince mají všechna připomínková místa, včetně odborů a zaměstnavatelů, předložit připomínky,“ připomněl ministr. „Rozhodně budu chtít hledat shodu na věcech, které mají smysl, které vedou k dlouhodobé stabilitě, předvídatelnosti důchodu a systému,“ doplnil s tím, že to stejné je připraven absolvovat i se zástupci opozice.

Důchodová reforma dle Jurečky zavede možnost pro lidi s fyzicky náročnými profesemi odcházet do penze o pět let dříve bez jakéhokoliv krácení. „My s tím počítáme. (…) Vadí mi na opozici, že straší. Ostatně už teď je tento mechanismus platný od 1. ledna letošního roku pro zdravotnické záchranáře a hasiče,“ reagoval ministr.

Jurečka dále podotkl, že kromě vyššího věku dožití rovněž lidé nastupují na pracovní trh později než v minulosti. „Zhruba o pět let. Přichází tak později opotřebení oproti našim rodičům a prarodičům,“ podotkl. Dalším argumentem dle Jurečky je nízká porodnost. „Chybí nám zhruba 920 tisíc dětí, které nebudou na trhu práce,“ dodal.

Hnutí ANO dle Juchelky naopak oceňuje třeba započítání doktorského studia do důchodu či rodinný vyměřovací základ. Zvýšení věku odchodu do důchodu by ale jejich podporu nemělo za žádných okolností.

„Nemám rád, když lidé kličkují ve svých názorech,“ reagoval Jurečka. Podle něj šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a předseda hnutí Andrej Babiš ještě před čtyřmi roky říkali, že zvyšovat věk odchodu do důchodu je nutné.