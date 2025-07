Doma je člověk tam, kde je sám sebou, zní vzkaz letošní Prague Pride

„Letošní téma Kde domov můj? se krásně promítá do celého programu. Jeho cílem je upozornit, že LGBT+ lidé jsou v Česku doma stejně jako všichni ostatní a že mají svou vlast rádi/y, byť jim to mnohdy nedělá úplně jednoduché,“ řekla ředitelka Prague Pride Festivalu Kamila Fröhlichová.

Festivalový program zahrnuje přes sto osmdesát akcí, od debat a workshopů po kulturní vystoupení, komunitní setkání nebo sportovní aktivity. Hlavní dění se odehraje na osmi festivalových místech včetně Pride Village na Střeleckém ostrově, která slouží jako centrum festivalu. Na zahájení v Pride Village v pondělí 28. července vystoupí například zpěvačka Aiko, která loni reprezentovala Česko v soutěži Eurovision Song Contest.

Jde o svobodu a laskavost, zdůrazňuje psycholog

Festival Prague Pride je podle psychologa Jiřího Procházky zásadní pro celou společnost. „Je to jak o setkání queer lidí, tak o sdílení informací například s odbornou nebo laickou veřejností. Ale je to i o tom dát najevo nějakou svobodu sebeurčení. Pokud tady nechceme autoritářské zřízení, je to pro svobodnou společnost důležité,“ vysvětlil.

Za důležitý považuje Procházka festival i proto, že má stále své odpůrce. „Až tady nebude taková negativní atmosféra, tak už nebude tak důležitý. To, že si společnost může dovolit mít průvod o rozmanitosti, je zásadní,“ vysvětlil.