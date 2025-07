Podle českých politiků jsou cla očekávaným kompromisem

„I když jsem stále přesvědčen, že cla nejsou řešením – jedná se o nejdůležitější obchodní a investiční vztah na světě a osobně bych uvítal vytvoření bezcelní unie. Dohoda přinese byznysu zásadní stabilitu a předvídatelnost. Na ministerstvu budeme i nadále dělat maximum pro to, abychom pomáhali českým exportérům uspět v zahraničí,“ napsal ministr.

Situaci komentoval také Havlíček. „Není to něco, nad čím bych jásal, není to dobře, ale je to zvládnutelné tak, že evropské a hlavně české firmy by na tom nemusely zásadním způsobem tratit,“ podotkl.