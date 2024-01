Inflace dál zmírňuje, meziměsíčně ceny klesly o 0,4 procenta

Prosincové zpomalení ovlivnily hlavně ceny potravin a nealkoholických nápojů. Meziroční zdražení uzenin zpomalilo na 0,6 procenta z listopadových 3,4 procenta. Ceny ovoce rostly o 5,8 procenta, zatímco o měsíc dříve to bylo o 8,4 procenta. Některé potraviny pak v posledním měsíci roku zrychlily zlevňování. Týká se to třeba trvanlivého mléka, sýrů a tvarohů nebo vajec. Naopak ceny pohonných hmot sice v prosinci meziročně zlevnily, ale méně než v listopadu.

Podle ekonomky Raiffeisenbank a členky ekonomické rady vlády Heleny Horské ještě nad inflací není vyhráno, je ale naděje. Důležité bude to, co se stane v lednu – zejména to, jak se budou vyvíjet ceny potravin a zda bude pokračovat stabilizace růstu inflace. „U většiny potravin není důvod k většímu zvyšování cen a již dochází ke stabilizaci či mírnému poklesu,“ uvedla. Horská však míní, že stále porostou ceny ve službách, a to mírně přes dvě procenta.

„Leden bude znamenat úlevu pro spotřebitele, ale přesto se obávám, že inflace, i v lednu, může začínat čtyřkou,“ předpokládá Horská. V příštím roce pak očekává, že průměrná inflace bude kolem tří procent, tedy vyšší, než je předpoklad České národní banky, která očekává, že inflace klesne na hodnoty přes dvě procenta.