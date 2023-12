ČNB očekává pokles inflace na 2,6 procenta. Podle ekonomů budou rozhodovat i spotřebitelé

Energie nebo vodné a stočné jsou položky, u kterých se už teď ví, že od nového roku zdraží. U energií je to hlavně nárůstem regulované složky. Některé domácnosti to nemusí pocítit vůbec, jiné si ale připlatí i desítky procent. Vodné a stočné se posouvá do vyšší sazby DPH, z deseti na dvanáct procent. Jak přecení své zboží obchodníci, bude jasné až v lednu.

„Síla z nabídkové strany je bezesporu výrazně menší, než byla před půlrokem nebo před rokem. Myslím si, že růst cen nebude tak významný, že omezená poptávka představuje nějakou hranici, kam až můžou obchodníci jít,“ tvrdí hlavní ekonom DRFG Martin Slaný.