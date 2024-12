ŽIVĚ: Poslanci mají schvalovat pravidla trhu s kryptoaktivy

Poslanecká sněmovna by se v pátek měla věnovat pravidlům regulace trhu s kryptoaktivy a předloze o Národní rozvojové bance, jež má do budoucna umožnit její integraci s Českou exportní bankou. Mohla by také dokončit závěrečné projednání novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro lidi z Ukrajiny, kteří uprchli před ruskou vojenskou agresí.