V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak


18. 10. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Na společné tiskové konferenci to oznámil lídr ostravského ANO Richard Vereš, který se má rovněž stát primátorem.

ANO a Starostové pro Ostravu o možné koalici původně vyjednávali i s Motoristy. Lídři kandidátek na nedělní tiskové konferenci spolu s hnutím Ostravak shodně uvedli, že požadavky Motoristů byly přehnané. Podle lídra Starostů pro Ostravu Aleše Boháče Motoristé mimo jiné žádali pozice dvou náměstků. Rodící se koalice přitom chce počty náměstků snižovat, zaznělo na brífinku.

Pokud bude Vereš zvolen do čela magistrátu, stane se jedním z nejmladších primátorů některého ze statutárních měst v historii Česka. Dosud působil jako starosta Slezské Ostravy, rozlohou největší ostravské městské části s téměř dvaadvaceti tisíci obyvateli.

Před volbami označil za priority bydlení, zdravotní péči a bezpečnost. „Patrně nejnáročnějším úkolem bude pro město stabilizace a modernizace městské nemocnice. Ta je dnes v provozní ztrátě a roky se v ní pořádně neinvestuje,“ uvedl Vereš. U bydlení mluvil o výstavbě městských bytů i podpoře soukromé výstavby v kombinaci s kompenzacemi od developerů na infrastrukturu.

Hovořil i o potřebě zvýšení bezpečnosti v ulicích třeba ve vztahu k lidem bez domova. „To znamená vyhláška o zákazu bivakování,“ zmínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Tento server před volbami rovněž napsal, že si Vereš od své městské části pronajímá stometrový byt zhruba za deset tisíc korun měsíčně. Politik k tomu uvedl, že do rekonstrukce bytu po roce 2020 vložil zhruba milion korun, které si postupně odbydluje, nájem mu skončí za dva roky.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

ANO letos volby v Ostravě vyhrálo se ziskem 18 mandátů, oproti minulým volbám ztratilo tři mandáty. Druhá skončila koalice srdcOVA (ODS,KDU-ČSL,TOP09) se 13 mandáty. Třetí STAN má 12 zastupitelů, čtvrtý Ostravak získal sedm mandátů, pět zastupitelů mají Motoristé, kteří skončili pátí.

V uplynulém volebním období v Ostravě vládla koalice ANO, Spolu, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Piráti se do nového zastupitelstva nedostali. Vedení města se během uplynulého volebního období měnilo.

Volby v Ostravě vyhrálo ANO, stejně jako před čtyřmi lety
Ostrava

Výběr redakce

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

12:17Aktualizovánopřed 37 mminutami
Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes 1800 lidí

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes 1800 lidí

01:28Aktualizovánopřed 41 mminutami
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

ŽivěŠlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

před 4 hhodinami
Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

04:16Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

05:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Ve francouzském Limoges vzplála během protestů radnice, úřady viní „vandaly“

Ve francouzském Limoges vzplála během protestů radnice, úřady viní „vandaly“

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Na společné tiskové konferenci to oznámil lídr ostravského ANO Richard Vereš, který se má rovněž stát primátorem.
12:17Aktualizovánopřed 37 mminutami

Na Přerovsku bude senátorem Navařík (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu Přerov bude Jakub Navařík (ODS), má 56,91 procenta hlasů. Druhý Petr Vrána (ANO) dostal 43,08 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 23,03 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 41,59 procenta. Dosavadní senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) letos nekandidovala.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

V obvodu 75 Karviná se stal senátorem Kazík (za OK)

Senátorské křeslo ve volebním obvodu 75 Karviná získal Petr Kazík (za OK), dostal 52,93 procenta hlasů. Druhá Lenka Brzyszkowská (ANO) obdržela 47,06 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 13,15 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 29,51 procenta. Dosavadní senátor Ondřej Feber (ANO) letos nekandidoval.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

V obvodu 69 Frýdek-Místek má senátorský mandát Korč (NMFM)

Senátorem ve volebním obvodu 69 Frýdek-Místek se stal Petr Korč (NMFM) s 52,09 procenta. Dosavadní senátorka Helena Pešatová (za STAN, Piráti, TOP 09) dostala 47,9 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,4 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 44,42 procenta.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

V obvodu 72 Ostrava-město obhájil senátorské křeslo Šimetka (za KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09)

Senátorem ve volebním obvodu 72 Ostrava-město bude opět Ondřej Šimetka (za KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09). Ve druhém kole senátních voleb získal 65,9 procenta hlasů. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání hlasů. Druhá Lucie Baránková Vilamová (ANO) dostala 34,09 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,58 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 39,52 procenta.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

VideoSenátní duel v obvodu Karviná: Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (za OK)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Karviná spolu diskutovali Lenka Brzyszkowská (ANO) a Petr Kazík (za OK).
15. 10. 2026

VideoSenátní duel v obvodu 72 Ostrava-město: Ondřej Šimetka (za KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09) a Lucie Baránková Vilamová (ANO)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod 72 Ostrava-město spolu diskutovali Ondřej Šimetka (za ODS) a Lucie Baránková Vilamová (ANO).
14. 10. 2026

VideoSenátní duel v obvodu Frýdek-Místek: Helena Pešatová (za STAN, Piráti, TOP 09) a Petr Korč (NMFM)

Česká televize před druhým kolem senátních voleb připravila duely postupujících kandidátů. Za obvod Frýdek-Místek spolu diskutovali Helena Pešatová (za STAN) a Petr Korč (NMFM).
14. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026