V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Na společné tiskové konferenci to oznámil lídr ostravského ANO Richard Vereš, který se má rovněž stát primátorem.
ANO a Starostové pro Ostravu o možné koalici původně vyjednávali i s Motoristy. Lídři kandidátek na nedělní tiskové konferenci spolu s hnutím Ostravak shodně uvedli, že požadavky Motoristů byly přehnané. Podle lídra Starostů pro Ostravu Aleše Boháče Motoristé mimo jiné žádali pozice dvou náměstků. Rodící se koalice přitom chce počty náměstků snižovat, zaznělo na brífinku.
Pokud bude Vereš zvolen do čela magistrátu, stane se jedním z nejmladších primátorů některého ze statutárních měst v historii Česka. Dosud působil jako starosta Slezské Ostravy, rozlohou největší ostravské městské části s téměř dvaadvaceti tisíci obyvateli.
Před volbami označil za priority bydlení, zdravotní péči a bezpečnost. „Patrně nejnáročnějším úkolem bude pro město stabilizace a modernizace městské nemocnice. Ta je dnes v provozní ztrátě a roky se v ní pořádně neinvestuje,“ uvedl Vereš. U bydlení mluvil o výstavbě městských bytů i podpoře soukromé výstavby v kombinaci s kompenzacemi od developerů na infrastrukturu.
Hovořil i o potřebě zvýšení bezpečnosti v ulicích třeba ve vztahu k lidem bez domova. „To znamená vyhláška o zákazu bivakování,“ zmínil v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Tento server před volbami rovněž napsal, že si Vereš od své městské části pronajímá stometrový byt zhruba za deset tisíc korun měsíčně. Politik k tomu uvedl, že do rekonstrukce bytu po roce 2020 vložil zhruba milion korun, které si postupně odbydluje, nájem mu skončí za dva roky.
ANO letos volby v Ostravě vyhrálo se ziskem 18 mandátů, oproti minulým volbám ztratilo tři mandáty. Druhá skončila koalice srdcOVA (ODS,KDU-ČSL,TOP09) se 13 mandáty. Třetí STAN má 12 zastupitelů, čtvrtý Ostravak získal sedm mandátů, pět zastupitelů mají Motoristé, kteří skončili pátí.
V uplynulém volebním období v Ostravě vládla koalice ANO, Spolu, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Piráti se do nového zastupitelstva nedostali. Vedení města se během uplynulého volebního období měnilo.