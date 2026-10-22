Ukrajina nařídila evakuaci rodin a dětí z posledních velkých měst na Donbasu, které kontroluje


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské úřady nařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjanska, dvou měst, která Ukrajinci stále ovládají v průmyslovém regionu Donbas na východě země. Tato města představují poslední bašty ukrajinské armády v regionu, který se Kreml snaží celý dobýt.

„Bezpečnostní situace se neustále zhoršuje. Ruské jednotky každý den útočí na Kramatorsk a Slovjansk. Zasahují obytné čtvrti, civilní dopravu i místa, kde se shromažďují lidé. Zůstávat zde s dětmi představuje neospravedlnitelné riziko,“ napsal šéf správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin na sociální síti, aniž by upřesnil, kolika lidí se evakuace týká.

Julija Ryžakovová, která v regionální správě vede odbor péče o děti, v polovině října informovala, že v oblastech Kramatorska a Slovjanska stále žije téměř 350 dětí. Uvedla také, že v Ukrajinou ovládané části Doněcké oblasti žije více než sedmdesát tisíc civilistů, včetně přibližně tří tisíc dětí.

Ruské jednotky se k oběma městům pomalu přibližují už měsíce. Místní úřady již dříve nařídily povinnou evakuaci v několika částech aglomerace, která zahrnuje obě města a okolní vesnice. Ruské jednotky se nyní – podle lišících se údajů různých zdrojů – nalézají pět až patnáct kilometrů od Kramatorska a Slovjanska a jejich útoky mají značný dopad na každodenní život.

Ruské ostřelování v úterý zabilo v Kramatorsku čtyři lidi, o dva týdny dříve ve městě po zásahu dvou autobusů leteckou pumou přišlo o život přes třicet lidí. Ve čtvrtek tam zabil ruský dron muže.

Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí
Zasažený autobus v Kramatorsku

Bitva o Donbas

Ukrajinské velení se snaží zastavit ruskou ofenzivu v bitvě o Donbas na přístupech ke Kramatorsku a Slovjansku, a tak vytvořilo dvě uskupení pod velením velitelů z brigády Azov: uskupení Střed, které má udržet Slovjansk, vede někdejší velitel 3. armádního sboru Andrij Bileckyj, a uskupení Azov, chránící přístupy ke Kramatorsku, vede Denys Prokopenko, bývalý velitel 12. brigády národní gardy, obnovené po zajetí v obklíčeném Mariupolu v roce 2022.

Bileckého jednotky se už vyznamenaly úspěšnou protiofenzívou, při které vytlačily od Severního Donce 20. ruskou armádu, a teď se snaží od Slovjanska odrazit ruské síly, útočící na město z východu a jihu, píše ruský exilový web Meduza.

Prokopenko to má těžší: velení se ujal během ruského průlomu mezi městy Dobropillja a Kramatorsk. Ukrajinské síly zde čelí krizi, která je možná ještě vážnější, než při ruském průlomu na stejném úseku fronty před čtrnácti měsíci: Rusové nyní útočí na Dobropillje a pokoušejí se probít k okraji Kramatorsku, napsala Meduza. Podle serveru výsledek bitvy o Donbas – a možná celé války – závisí na tom, zda se ukrajinské armádě podaří Slovjansk a Kramatorsk uhájit.

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování
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