V Prištině se demonstranti střetli s policií kvůli zákonu o soudu pro válečné zločiny

Demonstranti se v pondělí večer střetli s policií před budovami kosovského parlamentu a vlády v Prištině. Požadovali schválení změn zákona, které by omezily pravomoci Zvláštních senátů pro Kosovo se sídlem v Haagu. Policie proti davu použila slzný plyn a vodní děla, část protestujících házela kameny a pyrotechniku. Podle agentury Reuters utrpělo zranění nejméně sedmnáct lidí včetně šesti policistů. Protesty následovaly po zářijovém odsouzení čtyř bývalých velitelů Kosovské osvobozenecké armády za válečné zločiny, včetně někdejšího prezidenta Hashima Thaçiho.
Protestující požadovali, aby poslanci dokončili schvalování novely zákona upravujícího fungování Zvláštních senátů pro Kosovo (KSC), kosovského soudu pro válečné zločiny se sídlem v Haagu. Ten se zabývá vybranými zločiny spáchanými během války v Kosovu na konci 90. let a krátce po jejím skončení.
Při policejním zásahu byli tři demonstranti zadrženi, uvedla agentura Reuters. Kosovská policie sdělila, že část účastníků házela pyrotechniku směrem ke státním budovám a pokoušela se proniknout za oplocení parlamentu. Řada protestujících mávala albánskými vlajkami a vlajkami Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) a nesla transparenty s nápisem „Hlasujte pro zákon!“, píše agentura AP.
Spor o pravomoci soudu
Poslanci v pondělí schválili novelu zákona o fungování Zvláštních senátů v prvním čtení. Aby změny vstoupily v platnost, musí je parlament schválit ještě v dalším hlasování. Demonstranti proto budovu parlamentu zablokovali a požadovali, aby se poslanci k návrhu vrátili ještě tentýž den.
Novela počítá mimo jiné se snížením maximálního trestu na patnáct let, možností odvolání ke kosovskému Nejvyššímu soudu, výkonem trestu v Kosovu a také s možností udělení prezidentské milosti. Návrh předložila Demokratická strana Kosova (PDK), s níž byl v minulosti spojen i bývalý prezident Hashim Thaçi.
Premiér Albin Kurti označil navrhované změny za uspěchané a nedostatečně promyšlené. Jeho hnutí Vetëvendosje (Sebeurčení) sice podpořilo návrh v prvním čtení, další hlasování už ale tentýž den nepodpořilo. Spor o novelu se zároveň propojil s politickým patem kolem volby nového kosovského prezidenta.
Protesty přišly několik týdnů poté, co haagský soud odsoudil bývalého prezidenta Thaçiho a tři další někdejší velitele Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) dohromady k 81 letům vězení za válečné zločiny. Thaçi dostal trest 25 let. Všichni čtyři se proti rozsudku odvolali.
Zvláštní senáty pro Kosovo vznikly v roce 2015 po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele. Zabývají se zločiny připisovanými bývalým členům a velitelům Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), která během války bojovala za odtržení Kosova od Srbska. Soud je součástí kosovského právního systému, kvůli obavám o bezpečnost svědků a průběh řízení ale sídlí v nizozemském Haagu a působí v něm zahraniční soudci.
Válka v Kosovu si v letech 1998 až 1999 vyžádala přibližně 13 tisíc obětí, většinou kosovských Albánců. Boje skončily po 78 dnech náletů NATO a následném stažení srbských sil. Kosovo vyhlásilo v roce 2008 nezávislost, kterou uznala řada států včetně Česka. Srbsko ji však nadále neuznává.