Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard korun), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg. Muskovi právníci se chtějí odvolat.

Porotci federálního soudu v San Franciscu v pátek došli k závěru, že Musk úmyslně uvedl akcionáře Twitteru v omyl, když tweetoval, že sociální síť – nyní s názvem X – má příliš mnoho falešných účtů. Následně se pak pokusil od koupě odstoupit. Výše škody, kterou musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, bude určena později, až akcionáři zveřejní své nároky, uvádí Bloomberg.

Soudci vypočetli, o kolik Muskovy výroky snižovaly cenu akcií společnosti za každý obchodní den v období přibližně pěti měsíců. Výše odškodného, které musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, by mohla dosáhnout stovek milionů nebo dokonce miliard dolarů.

Spor nekončí

Rozsudek představuje pro nejbohatšího člověka světa podle Bloombergu vzácnou porážku u soudu. Muskovi se někdy přezdívá „teflonový Elon“, protože se mu často dařilo vyhrávat spory, kde mu skoro nikdo nedával šanci na úspěch.

„Tento případ je mnohem větší než Twitter, dotýká se přímo jádra Wall Street a toho, co se tam v posledních letech děje,“ uvedl analytik Joseph Cotchett ze společnosti Cotchett, Pitre & McCarthy LLP. „Je to skvělý příklad toho, jak se nechovat k průměrnému investorovi,“ dodal.

Muskovi právníci už uvedli, že se odvolají, a připomněli, že v jiných odvolacích řízeních vyhrával. Muskovo čisté jmění činí 661,1 miliardy dolarů (asi 14 bilionů korun), případnými škodami pravděpodobně významně neutrpí, píše Bloomberg.

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Zemřel Chuck Norris

Zemřel Chuck Norris

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Asie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpěly dvě dívky ve věku jedenácti a patnácti let, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard korun), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg. Muskovi právníci se chtějí odvolat.
USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinsko čekají v neděli parlamentní volby. Podle průzkumů to vypadá na těsný souboj mezi Hnutím Svoboda (GS) premiéra Roberta Goloba a opoziční Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeze Janši. Do kampaně zasáhl skandál kolem izraelské soukromé zpravodajské firmy Black Cube, která se podle vlády do voleb vměšuje a která je podle médií napojená na Janšovu SDS.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter.
Izraelské letectvo zahájilo další vlnu úderů na Libanon

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, píše agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
