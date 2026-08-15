V Berlíně se konala první velká akce od útoku islamisty na pochod za práva sexuálních menšin

Nahrávám video
Do centra německého hlavního města se vrátily masové akce – poprvé od konce července, kdy jednadvacetiletý islamista zaútočil na pochod za práva sexuálních menšin. Jednu ženu zabil a třicet lidí zranil. Na sobotním festivalu elektronické hudby Rave The Planet proto úřady zpřísnily bezpečnostní opatření. Organizátoři zároveň uctili památku obětí útoku islamisty. Taneční průvod stejně jako pochod před třemi týdny prošel parkem Tiergarten. Během akce bylo na místě i vodní dělo, které účastníkům nabídlo osvěžení a ochranu před horkem.