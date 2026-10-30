Seznam Zprávy: Politik SPD je v podezření, že pomohl ruskému centru obejít sankce


před 1 hhodinou|Zdroj: Seznam Zprávy

Pražské Ruské středisko vědy a kultury se chlubilo koncertem v prostorách Univerzity Karlovy. Jeho provozovatel je však od roku 2022 na sankčním seznamu Evropské unie, píší Seznam Zprávy. Univerzita tvrdí, že byla uvedena v omyl. Smlouvu na pronájem sálu s ní nepodepsalo kulturní centrum, ale politik SPD Sergej Zujev, který tak mohl porušit zákon. Zujev jakékoliv porušení sankcí odmítá.

Provozovatel Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Rossotrudničestvo, je od roku 2022 na sankčním seznamu EU. Středisko dlouhodobě šíří ruskou propagandu, která obhajuje válku proti Ukrajině.

Ruské středisko v Praze uspořádalo koncert na vlastní půdě s úvodním slovem ruské velvyslankyně Anny Ponomarjovové a šéfa sankcionovaného ruského domu Igora Girenka. Následující den se uskutečnil další koncert v barokním sále Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí, kde vystupovali ti samí umělci. Dům informoval o koncertu jakou dvoudenním.

Podle Seznam Zpráv pronájem sálu na koncert, který se konal druhý den, s univerzitou podepsal politik SPD ruského původu Zujev. Objevuje se tak podezření, že kulturnímu středisku pomohl sankce obejít. Zákon totiž zakazuje poskytovat služby organizacím na sankčním seznamu.

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Zujev podle Seznam Zpráv podezření popírá a tvrdí, že šlo o jeho soukromou akci. „Nemá to nic společného s ruským kulturním střediskem,“ uvedl. Zmínil také, že u Ruského domu protestoval, že si druhý koncert přivlastnili. „Vzniklo to neskutečným omylem,“ uvedl pro Seznam Zprávy s tím, že druhý koncert byl soukromá akce pro známé, podnikatele a politiky.

Univerzita se ohradila

Proti možnosti, že by nechala Rusy ze sankčního seznamu pořádat akci v barokním sále Matematicko-fyzikální fakulty, se ohradila i univerzita. „Považujeme za nepřijatelné, že fakulta byla uvedena v omyl a její prostory byly využity k akci spojované se jménem instituce, od jejíž činnosti se jednoznačně distancujeme,“ uvedl pro Seznam Zprávy děkan fakulty UK Mirko Rokyta. Uvedl, že do budoucna chce při pronájmech požadovat prohlášení, že nájemce nezastupuje třetí osobu nebo instituci.

Seznam Zprávy uvedly, že jakmile se začaly zajímat o okolnosti, za jakých okolností se akce spojená se sankcionovaným subjektem dostala do Univerzity Karlovy, ruské středisko začalo zametat stopy. Příspěvky upravilo, aby zakrylo místo druhého koncertu, ale na fotografiích bylo možné zahlédnout právě Zujeva.

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Ten nechtěl upřesnit, kdo přesně se akce zúčastnil, a poté, co po něm server požadoval seznam hostů, tvrdil, že pořadatelem vůbec nebyl.

Server připomíná, že Zujev má politické ambice, v červnu totiž s pražskou jedničkou SPD Milanem Urbanem oznamoval vznik Asociace na podporu národnostních a etnických menšin České republiky. V uplynulých volbách za SPD také neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Prahy 10. Server se snažil rovněž zeptat na Zujeva lídra SPD Tomia Okamury, ten ale na otázky, jak Zujeva zná, neodpověděl.

Za porušení sankcí hrozí až osm let vězení.

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