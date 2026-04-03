V řecké vládě končí ministři zapletení do skandálu s eurodotacemi


3. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v pátek obměnil kabinet a propustil tři členy vlády, kteří jsou zapleteni do skandálu kolem podvodů s evropskými zemědělskými dotacemi v zemi, napsala s odvoláním na mluvčího kabinetu agentura AFP. Řecká veřejnoprávní televize ERT a další média uvedla, že odcházejí ministr pro rozvoj venkova a výživu Kostas Tsiaras, ministr pro klimatickou krizi a civilní ochranu Ioannis Kefalogiannis a náměstek ministra zdravotnictví Dimitrios Vartzopulos.

Známá už jsou i jména nových členů vlády. Bývalý evropský komisař Margaritis Schinas se stal ministrem pro rozvoj venkova a výživu a Evangelos Tournas ministrem pro klimatickou krizi. Náhradník byl jmenován také na post náměstka ministra pro rozvoj venkova, zatímco Vartzopulos nahrazen nebude.

Jména tří mužů, kteří odcházejí, figurují mezi jedenácti zákonodárci, u nichž evropská prokuratura požaduje zrušení poslanecké imunity kvůli vyšetřování zneužití zemědělských dotací Evropské unie. Skandál otřásá Řeckem už rok, zejména pak premiérovou konzervativní stranou Nová demokracie (ND), přičemž v hledáčku evropské justice je dvacet politických představitelů. Všech jedenáct zmíněných poslanců je členy ND, plyne ze seznamu kolujícího poslední dny v médiích.

Evropská prokuratura požádala o zbavení imunity jedenácti současných zákonodárců ve středu, přičemž uvedla, že vede vyšetřování také proti pěti bývalým členům parlamentu. Této instituci rovněž předala spis týkající se někdejší ministryně a bývalého náměstka ministra pro rozvoj venkova. V hledáčku prokuratury jsou také další dva nynější poslanci. Kvůli vyšetřování loni v červnu rezignoval jeden z ministrů premiéra Mitsotakise, který je u moci od roku 2019.

Řecký premiér vyměnil část vlády, reagoval tak na protesty kvůli srážce vlaků
Vloni na jaře evropská prokuratura oznámila, že v souvislosti s přidělováním eurodotací řeckým zemědělcům vyšetřuje masivní a systematický podvod a praní špinavých peněz. V říjnu pak bylo v zemi zadrženo 37 osob kvůli podezření z účasti na zpronevěře milionů eur z dotací. Předmětem vyšetřování se stala také vládní agentura OPEKEPE, která se stará o přerozdělování více než tří miliard eur (přes 73,5 miliardy korun) ročně pro statisíce řeckých farmářů.

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 6 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 6 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 7 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 10 hhodinami
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

před 10 hhodinami
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

před 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
