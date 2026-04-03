V řecké vládě končí ministři zapletení do skandálu s eurodotacemi

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v pátek obměnil kabinet a propustil tři členy vlády, kteří jsou zapleteni do skandálu kolem podvodů s evropskými zemědělskými dotacemi v zemi, napsala s odvoláním na mluvčího kabinetu agentura AFP. Řecká veřejnoprávní televize ERT a další média uvedla, že odcházejí ministr pro rozvoj venkova a výživu Kostas Tsiaras, ministr pro klimatickou krizi a civilní ochranu Ioannis Kefalogiannis a náměstek ministra zdravotnictví Dimitrios Vartzopulos.
Známá už jsou i jména nových členů vlády. Bývalý evropský komisař Margaritis Schinas se stal ministrem pro rozvoj venkova a výživu a Evangelos Tournas ministrem pro klimatickou krizi. Náhradník byl jmenován také na post náměstka ministra pro rozvoj venkova, zatímco Vartzopulos nahrazen nebude.
Jména tří mužů, kteří odcházejí, figurují mezi jedenácti zákonodárci, u nichž evropská prokuratura požaduje zrušení poslanecké imunity kvůli vyšetřování zneužití zemědělských dotací Evropské unie. Skandál otřásá Řeckem už rok, zejména pak premiérovou konzervativní stranou Nová demokracie (ND), přičemž v hledáčku evropské justice je dvacet politických představitelů. Všech jedenáct zmíněných poslanců je členy ND, plyne ze seznamu kolujícího poslední dny v médiích.
Evropská prokuratura požádala o zbavení imunity jedenácti současných zákonodárců ve středu, přičemž uvedla, že vede vyšetřování také proti pěti bývalým členům parlamentu. Této instituci rovněž předala spis týkající se někdejší ministryně a bývalého náměstka ministra pro rozvoj venkova. V hledáčku prokuratury jsou také další dva nynější poslanci. Kvůli vyšetřování loni v červnu rezignoval jeden z ministrů premiéra Mitsotakise, který je u moci od roku 2019.
Vloni na jaře evropská prokuratura oznámila, že v souvislosti s přidělováním eurodotací řeckým zemědělcům vyšetřuje masivní a systematický podvod a praní špinavých peněz. V říjnu pak bylo v zemi zadrženo 37 osob kvůli podezření z účasti na zpronevěře milionů eur z dotací. Předmětem vyšetřování se stala také vládní agentura OPEKEPE, která se stará o přerozdělování více než tří miliard eur (přes 73,5 miliardy korun) ročně pro statisíce řeckých farmářů.